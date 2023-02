Séisme en Turquie : Les artistes et designers sénégalais vont apporter leur soutien aux victimes

Deux semaines après le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie faisant près de 40 000 morts en Turquie, et plus de 5 000 en Syrie, le Sénégal continue de montrer sa solidarité au peuple turc. Le gouvernement avait envoyé une équipe de Sapeurs-pompiers pour participer aux opérations de recherches et de secours. Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a décaissé 100 millions pour les victimes. Désormais c’est autour des artistes, sportifs et designers sénégalais d’apporter leur contribution. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, ils on dévoilé ce qu’il compte faire lors de la journée de levée de fonds organisée par l’ambassade de Turquie au Sénégal.

Voici l’intégralité du communiqué :

Suite aux séismes meurtriers qui ont frappé la Türkiye le 6 février 2023, l’ambassade de la République de Türkiye à Dakar organise une levée de fonds le jeudi 23 février 2023 à 18h30 à la Chancellerie de l’Ambassade. L’événement se tient avec la coopération du Centre culturel Turc, l’Institut Yunus Emre de Dakar.

À cette occasion, diverses personnalités sénégalaises parmi lesquelles des artistes, designers, sportifs, hommes et femmes de culture se joignent à l’élan de solidarité mondial envers la Türkiye en offrant leurs créations qui seront mises en vente aux enchères. Il s’agit entre autres des artistes Kalidou Kassé, Soly Cissé, Arébénor Bassène, Kiné Aw, Jacqueline Perez Saleh (Jacquel), Daouda Ndiaye, Baba Diedhiou, Daouda Ba, Baba Ly, Amadou Dédé Ly et Mouhamadou Dia, des photographes Djibril Drame et Ina Thiam, de l’activiste culturelle et écrivaine Aïsha Dème, des designers Algueye, Néné Yaya, B.Touré, Kamal Raw, Fulani, So’Fatoo, Nunu Design, Khady Racine Studio et de la galeriste Bineta Cissé de l’Espace Vema.

Les anciens internationaux de football sénégalais de la génération 2002, qui avaient croisé la Türkiye en quart de finale de la coupe du monde au Japon, apporteront également leur contribution et seront de la partie. El Hadj Ousseynou Diouf va notamment mettre en vente le maillot qu’il portait lors de cette fameuse rencontre et le dédicacera. Ce geste est un fort symbole de fraternité car il fait échos à celui de İlhan Mansız. Le joueur turc qui en 2002 a marqué le but qualificatif contre le Sénégal, a mis en vente aux enchères le maillot qu’il portait ce jour-là, à 50.000 euros, au profit des victimes des séismes. La Fédération Sénégalaise de Football offre un maillot officiel signé par le sélectionneur national Aliou Cissé, lui-même capitaine de la talentueuse équipe sénégalaise qui avait rencontré la Türkiye.

Le champion d’Afrique de football 2022, Mame Baba Thiam qui joue actuellement en Türkiye a également offert deux maillots.

Une contribution surprise de la star mondiale de la musique Youssou Ndour est aussi attendue.

A noter que cette liste n’est pas encore finalisée car les dons ne cessent d’affluer. Elle sera actualisée au fur et à mesure.

L’Ambassade tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont répondu à son appel et rappelle que cette soirée sera également l’occasion de poursuivre la collecte des dons en nature ou en espèces qui a déjà démarré au sein des locaux de la chancellerie dès l’annonce de la tragédie.

La presse nationale et internationale est invitée à venir couvrir l’événement.