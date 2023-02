Ousmane Sonko…le populisme n’est pas un programme politique

Les démagogues font d’autant mieux leurs affaires qu’ils ont jeté le pays dans la discorde », a dit Esope.

Ces sages paroles campent admirablement l’agenda socio-politique que veut imposer Ousmane Sonko au Sénégal, par une infâme campagne de dénigrement du régime sur fond de délire paranoïaque nourri d’une haine farouche contre le Président Macky Sall, accusé de tous les péchés du monde !

Ousmane Sonko et ses fanatiques lieutenants en sont arrivés à finir par croire leurs propres mensonges, et ils ont basculé dans un déni inique qui n’a d’égal que leurs propensions invétérées à toutes formes de violences, verbales physiques, psychologiques et j’en passe.

Ainsi, à force de propagande, ils tentent par tous les moyens d’extraire le sort du leader du Pastef des mains de la justice, par une mesquine tentative de politisation à outrance d’un dossier privé auquel Ousmane Sonko ne peut opposer que la dénégation systématique, sans oser cependant entrer dans les détails de la sordide accusation de viol dont il fait l’objet de la part de la demoiselle Adji Sarr.

Ousmane Sonko sait fort bien que « pour l’homme d’État, le fameux mur de la vie privée devrait être de verre : l’honnêteté du foyer est un gage de la probité publique ». En allant fréquenter un lugubre lupanar lors d’une escapade nocturne pour des séances vaporeuses de massages sensuels, en plein couvre-feu, il a cédé à des pulsions incontrôlables absolument incompatibles avec le statut de leader exemplaire honnête et intègre que ses larbins et autres sous fifres s’échinent à longueur de temps à lui construire par une propagande qui n’est pas sans rappeler les méthodes nazis à leur lugubre apogée.

Aujourd’hui donc, la manipulation des masses par une infestation des réseaux sociaux a atteint une telle propension que l’opinion est tentée de croire les mensonges du manipulateur Ousmane Sonko, dont les serviteurs zélés appliquent la fameuse formule chère aux nazis : « plus le mensonge est gros, plus le peuple y croira », comme l’affirmait Goebbels.

Le Sénégal en est arrivé à un tel stade de tension que désormais la mort est prêchée par les prédicateurs fanatisés du Pastef comme unique issue de leur soi-disante lutte pour sauver le Sénégal de dangers qui n’existent que dans les mensonges et lubies de leur démagogue en chef, alors que les citoyens sénégalais savent que leur manifestations agitations et agissements sont destinés exclusivement à soustraire l’accusé Ousmane Sonko par tous les moyens à la justice.

Le sage Albert Einstein alertait en ces propos : « n’importe où, en quinze jours, une campagne de presse peut exciter une population incapable de jugement à un tel degré de folie que les hommes sont prêts à s’habiller en soldats pour tuer et se faire tuer » !

Ousmane Sonko soutenu par une toxique campagne médiatique sur fond d’appel au mortal-kombat a enfilé sa tenue de soldat extrémiste, et son signal à ses suiveurs est clair : il faut mourir pour ma liberté, sacrifier votre vie à mon idéal, et arracher le pouvoir par tous les moyens !

Malheureusement pour lui, le peuple sénégalais est averti. Même si ses mensonges et la crédulité d’une frange de la jeunesse sans objectifs ni repères se sont accouplés et ont engendré une opinion déterminée à le porter au pouvoir en marchant sur toutes les institutions de la République et au prix de la paix sociale et de notre stabilité politique, son coup de force ne passera pas.

Hitler avait fait bruler le parlement, violant ainsi la sacralité du symbole du pouvoir allemand.

En allant manifester jusque dans le cœur du bastion mouride moins d’une semaine après le lancement officiel de l’Université Cheikhoul Khadim où il aura brillé par son absence, Ousmane Sonko quant à lui a démontré qu’il était prêt à marcher sur nos croyances profondes, en violant par cet acte la sacralité de nos cités religieuses et en portant atteinte à l’honorabilité de nos guides religieux, véritables piliers de la nation sénégalaise.

L’avertissement envers nos chapelles religieuses est clair. Tout comme Ousmane Sonko aura par son sacrilège dit clairement à tous ses soutiens qui insultent nos guides religieux et ravalent nos valeurs au ras des pâquerettes qu’ils ont sa bénédiction et qu’il adoube leurs insolents et vils propos !

Nous en sommes arrivés à une situation inédite au Sénégal où « le faux règne tellement en maitre que, quand on va dire un chose juste et réfléchie, on s’en excuse d’avance en constatant qu’on va faire un peu scandale » aux yeux des troupes fanatisées d’Ousmane Sonko, qui insultent menacent et salissent l’honneur de tout citoyen épris de paix qui alerte sur les actes quasiment irrédentistes que pose leur gourou en chef.

« Le populisme est le plus dangereux des narcotiques, le plus puissant des opiums pour endormir et anéantir l’intelligence, la culture, la patience et l’effort conceptuel » avertissait Michel Onfray. En basculant dans cette voie, Ousmane Sonko donne la preuve qu’il est prêt à tout pour sauver sa liberté en immolant la justice sur l’autel de ses ambitions politiques servies par une propagande médiatique portée par d’ambitieux et dangereux lobbys acquis à sa cause, pour satisfaire leurs propres desseins.

Le pouvoir acquis par la violence n’est qu’une usurpation, et le peuple sénégalais, acteur d’une démocratie majeure nourrie de valeurs humaines sociales et religieuses gages d’une paix et d’une stabilité exemplaires a fini de décrypter les agissements d’Ousmane Sonko.

« La popularité n’est pas un programme politique » disait Jean Pierre Raffarin.

Ousmane Sonko est averti. Le temps de répondre de ses actes devant la justice est arrivé. Et ce n’est pas son populisme de mauvais aloi qui l’en sauvera.

Pernille Lopez affirmait que « le plus grand privilège du leadership est de guider les gens vers le chemin pour atteindre de grandes choses ».

Ousmane Sonko, ce lubrique tartarin amateur de massages nocturnes n’en est définitivement pas un !

Bathie SOGUE

Responsable politique à TOUBA