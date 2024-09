«R Les Républicains» interpelle le duo Diomaye-Sonko sur la «confusion des rôles»

Le mouvement «R Les Républicains» adresse une série de 16 questions au duo Diomaye-Sonko dont la première renvoie à la «charge» relative à la fonction de président de la République sur fond de «dualité» au sommet de l’Etat. «Monsieur le président de la République, lors de votre prestation de serment du 3 avril 2024, vous avez juré de remplir fidèlement les charges inhérentes à votre fonction. Que répondez-vous aux allusions faites sur une «confusion des rôles» au sommet de l’Etat», fait savoir le mouvement «R Les Républicains», qui interpelle sur la «non-tenue» de la Déclaration de politique générale (Dpg) du Pm après «la mise à jour» du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale comme une des conditions pour sa tenue. «M. le Premier ministre, après correction du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, êtes-vous prêt à faire votre Déclaration de politique générale ?», demande ainsi formulée à l’endroit du Pm. Avant de s’adresser pour la même question au chef de l’Etat.

«Vous avez juré d’observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes vos forces à défendre les institutions constitutionnelles. Pourquoi ne pas faire respecter une disposition précise de la Constitution donnant injonction au Premier ministre de faire sa Déclaration de politique générale après sa nomination ? Pourquoi n’avoir pas donné suite à la lettre du président de l’Assemblée nationale allant dans ce sens ?», indiquent les membres de cette structure. Ces derniers souhaitent, par ailleurs, avoir des réponses par rapport à la politique du régime pour combattre le «chômage» au moment où on parle de «perte d’emplois». «700 pères et mères de famille envoyés au chômage au Port autonome de Dakar. Qu’en est-il de vos promesses d’emplois ?», interroge le mouvement, qui s’appesantit sur les bourses de sécurité familiale en se posant la question la pertinence de «leur suppression».

La loi d’amnistie est au menu des questions adressées, cette fois-ci, au Premier ministre. «Monsieur le Premier ministre, quelle est votre position par rapport à la loi d’amnistie au regard des nombreuses victimes et aux dégâts matériels et moraux observés entre 2021 et 2023 ? Envisagez-vous de faire voter une loi d’abrogation pour que Justice soit rendue aux familles éplorées ?», soulignent les membres de «R Les Républicains».

«Monsieur le Premier ministre, lors de votre sortie à l’esplanade du Grand Théâtre, vous y affirmiez que vous déteniez tous les dossiers sur votre bureau et que vous les soumettriez à la Justice une fois cette dernière nettoyée. Quand comptez-vous les rouvrir sans omettre tous les dossiers chauds qui ont secoué le pays entre 2021 et 2023 ?», ajoutent-ils. «Dans le cadre du Jub Jubanti, quels sont les critères du choix de Jp Morgan, le montant des commissions ainsi que les taux de change ?», souhaite savoir le mouvement «R Les Républicains», avant de s’interroger sur «comment justifier le prolongement du contrat DakarNave ?».

Le présumé scandale de l’Onas fait partie des préoccupations du mouvement «R Les Républicains» en demandant : «Quelles mesures avez-vous prises pour édifier les Sénégalais sur ce supposé scandale ?»

Avec Le Quotidien