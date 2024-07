Racisme en Mauritanie : Ce que dénonce l’opposant Birame Dah Abeid

C’est de notoriété publique qu’il existe encore des pratiques d’esclavage en Mauritanie. Pour l’opposant Birame Dah Abeid, le régime du Président Mohamed Ould El-Ghazaouani encourage ces actes d’un autre âge.

«Il n’y a pas de poche mais une résistance totale de l’esclavage en Mauritanie parce que l’Etat lui-même encourage la pratique de l’esclavage. Il le maintient en imposant l’impunité pour les contrevenants à la loi contre l’esclavage. Le pouvoir édite des lois, signe des conventions internationales, crée des tribunaux, inscrit l’esclavage comme un crime contre l’humanité, renforce la sentence contre l’esclavage… Malgré tout, les officiers de police judiciaire, les juges, le gouvernement, tout le personnel de l’Etat chargé d’appliquer la loi couvrant l’esclavage. Donc, c’est une politique officieuse du Président Mohamed Ould El-Ghazouani depuis son arrivée au pouvoir. Avant lui, on a condamné ici des criminels d’esclavage mais depuis son arrivée au pouvoir il a fait table rase sur la lutte contre l’esclavage», regrette l’invité du «Grand jury» de la Rfm.

D’après ce militant abolitionniste et leader de l’Ong de défense des droits humains Ira, des gens utilisent la religion pour justifier l’esclavage et les Noirs, déplore-t-il, en sont les plus grandes victimes. «Cet étiquetage n’a jamais été remis en cause ou revisité», dénonce M. Abeid.

Selon lui, au Maroc, au Niger en Libye et en Mauritanie, il y a une complicité des élites sur la question de l’esclavage.