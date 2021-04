Ramadan 2021…A quelle commission se fier ?

Le Ramadan approche à grand pas. Mais au Sénégal, l’édition 2021 connait un lendemain incertain avec la guéguerre qui sévit actuellement au sein de la Commission nationale d’observation du croissant lunaire (CONACOC).

L’héritage de Mourchide Iyane Thiam est entrain d’être bafoué. Depuis son décès la commission qu’il dirigeait peine à se relever. Une guéguerre sans fin est entrain de faire sombrer la CONACOC à quelques jours du mois béni de Ramadan. L’élection de l’Imam Diène comme coordonnateur est vivement contesté au sein de la Commission nationale d’observation du croissant lunaire.

Une situation qui a même poussé le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) a convoquée une réunion dans les locaux du ministère que dirige Antoine Félix Abdoulaye Diome pour régler ce différent. Mais la tâche ne sera pas facile car l’Imam Diène a refusé de participer à cette rencontre.

Mais dans le contexte actuel la question que tout le monde se pose est de savoir à quelle commission se fier à l’approche du mois béni de Ramadan, l’un des évènements les plus marquant dans le calendrier musulman ? Si des questions de légitimé commence à se poser au sein de la CONACOC il sera alors très difficile de se fier à ses membres pour entamer le Ramadan.

Une chose est sure, les « sages » de cette commission ont vraiment intérêt à se mettre autour d’une table et taire leurs problèmes « personnels » pour le bien de la Oumma et du Sénégal dans le cadre général.

Aliou Ngom pour Xibaaru