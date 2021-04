Hivernage 2021…Les recommandations du Khalife des Mourides

Serigne Mountakha Mbacké donne le ton de l’hivernage 2021. Dans une déclaration livrée par Serigne Mame Mor Mbacké, le khalife général des mourides, a exhorté les populations aux préparations des travaux champêtres par le défrichage des terres agricoles. Ce, à partir du samedi 10 mars 2021.

Dans son message, le Saint homme a exhorté les populations à accorder plus d’importance aux travaux champêtres qui ont une bénédiction divine. À cet effet, il recommande à tous les paysans et aux pères de famille qui le peuvent, le récital du Coran et des lectures de « Khassaides » (Poèmes de Serigne Touba) avant d’aller aux préparatifs des champs.