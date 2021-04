Ansoumana Dione…candidat à la Présidentielle de 2024

Présidentielle de 2024 : Ansoumana DIONE lance sa candidature le 27 juin 2021.

Pour la première fois, les sénégalais devront choisir, en 2024, un Président de la République. D’emblée, la classe politique a montré ses limites par rapport à la prise en charge des préoccupations du peuple. De Léopold Sédar SENGHOR, à Macky SALL , en passant par Abdou et Abdoulaye WADE, les citoyens sont à la recherche d’un serviteur, capable de faire bénéficier à tous les citoyens, l’accès aux ressources du pays. D’ailleurs, l’on se rend compte que tous ces régimes qui se sont succédés, n’ont fait qu’enrichir un groupe d’individus, au détriment des masses populaires. Pour cette raison, le peuple s’engage à marquer une rupture avec cette même classe politique, à partir de cette élection présidentielle, prévue en 2024.

Cette élection présidentielle sera un concours à l’issue duquel le candidat le plus sensible au sort de ses concitoyens, sera choisi comme Président de la République. Vu l’importance de ce rendez-vous, je lance ma candidature, moi, Ansoumana DIONE, en ma qualité de « Jaamu Askan wi », le Serviteur du Peuple, le dimanche 27 juin 2021, pour permettre aux citoyens qui le désirent, de l’accompagner pour le bonheur des populations. Après plus d’une vingtaine d’années au service des personnes souffrant de troubles mentaux, je souhaiterais présenter un programme dont l’objectif est de bâtir le citoyen. Aujourd’hui, tout le monde a compris qu’il faut surtout investir sur l’homme, le moteur incontestable du développement.

Rufisque, le 05 avril 2021,

Ansoumana DIONE, « Jaamu Askan wi », le Serviteur du Peuple, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)