Je commencerais par exprimer mes très vives salutations à serigne Mountakha représentant exclusif de Serigne touba Cheikh Saliou car il est lui , son représentant et sa porte voix .si la parole m’est donnée en premier lieu c’est en raison du fait que Serigne Mountakha l’ait voulu ainsi ; c’est parceque toute action née en ces lieux est sa volonté et nul ne peut décider quoi que cela soit sans son consentement ,son agrément.

Si je prends par ailleurs la parole c’est dans l’unique but de rendre grâce à serigne Touba cheikh Saliou MBACKÉ. Je profiterais de cette assemblée pour vous prendre à témoins dans ma volonté de rendre grâce à serigne Saliou mon Maitre. Cette pose de 1ere pierre est l’objet de la construction d’une Mosquée dont l’objet est d’adorer Allah . Aussi faudra t’il savoir que le Thiant est au summum de la hiérarchie de toutes les actes d’adoration .

En outre il s’avère que vous( Serigne Mountakha) êtes en compagnie de vos cadets et je leur exprime ma plus haute gratitude et manifeste ma joie intense de faire partie de cette belle délégation. S’il ( serigne Saliou) m’avait envoyé ailleurs cela me serait profitable mais le fait qu’il m’ait intégré dans cette délégation que vous dirigez est une belle opportunité de scander haut et fort ma reconnaissance envers serigne Saliou

Je lui rends grâce pour m’avoir fait savoir qu’il est SERIGNE TOUBA, pour le renouvellement de ma TALIBITÉ et pour le fait qu’il ait fait savoir au reste des Mourides que Serigne touba est toujours parmi nous, qu’il N’est pas mort .c’est Serigne Touba qui avait proclamé qu’il ne saurait mourrir .on y a cru certes mais on ne sait pas le COMMENT .La FOI et la CONNAISSANCE sont en vérité deux différentes .

Sa nature , sa manifestation, sa miséricorde sa grandeur, sa preexcellence…montrent QU’IL ( Serigne Touba) est le Maitre de Tout le Monde .

En réalité les iraniens, les saoudiens, les Marocains , les égyptiens.. Bref tous ceux qui se réclament musulmans sont venus rendre visite à SERIGNE SALIOU .ils ont reconnu qu’il n’existe NUL AUTRE QUE SERIGNE SALIOU COMME AUTORITÉ SPIRITUELLE SUPRÊME DE L’ISLAM . Cela s’est en effet confirmé lorsque du temps de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba des hauts dignitaires de Makka se sont déplacés pour venir recueillir des prières auprès de lui. De même On a reconnu que le DEPOT SACRÉ s’est déplacé de Makka pour venir s’installer à Touba .

Si aujourd’hui on a la chance d’assister au renouvellement de la voie Mouride dont Serigne Saliou est l’acteur nous devons dès lors reconnaître que Serigne Saliou est bel et bien SERIGNE Touba .

Je ne saurais conclure sans pour autant remercier Abdoulaye Wade president de la république, Pape diop Maire de Dakar et président A. Nationale . Ils ne sont pas les premiers à occuper ces postes dans ce pays. Et pour leurs actes nous nous devons de leur rendre une fière chandelle. Qu’on le fasse ou pas , serigne touba en est conscient .je le dis parceque je sais d’où provient le DECRET DIVIN et notre salut est d’y participer à juste titre car qu’on le veuille ou pas, serigne TOUBA l’a décidé ainsi. Alors profitons en pour récolter les rétributions .

Omar Ndiaye