Les récentes mesures prises le 01 Septembre dernier par le chef de l’Etat pour réduire la facture de téléphone estimée à 17 milliards par an, a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Et pourtant, les mesures de rationalisation des dépenses publiques datent du Yoonu Yokkute et ont été inaugurées dès la prise de pouvoir.en 2012. Les sénégalais oublient vite, distraits qu’ils sont, le plus souvent, par des informations d’aucune utilité sur leur vécu. Pour rappel, dès 2012, de mesures de rationalisation de l’eau, l’électricité et du téléphone avaient été prises mais les résultats auxquels on avait abouti, étaient très en deçà de ceux escomptés.Voilà comment devrait-on comprendre celles prises par SEM Macky SALL dans le cadre de la doctrine de la bonne gouvernance politique et économique. En effet, et c’est extrêmement important que nos compatriotes le sachent, ou s’en rappellent, les pouvoirs qui se sont succédé, ont eu tendance à augmenter et à élargir les privilèges de leurs partisans. Seul, le Président Macky Sall a posé des actes de rupture par rapport aux deniers de tous les sénégalais. Il disait en Wolof: << nguur kaddu, Alal- bi gnou delloko Askan-bi >> en d’autres termes, la décision au pouvoir, les ressources à la nation. On a vu avec le défunt régime, des ministres et directeurs offrir des véhicules et être dans un train de vie insolent et perceptible à vue d’œil, le gaspillage avait atteint son paroxysme. Dans un pays où quasiment tout est prioritaire, comment peut-on être dans une logique de distribution tout azimut des deniers publics? Il trouva des salaires de directeurs généraux et Pca pouvant atteindre plus de 10 millions parfois de 12 à 14 millions et des indemnités annuels astronomiques, et put simplement ne pas y toucher et laisser ses partisans jouir au sens alimentaire du terme. Il refusa.cette option au prix de la caricature et les diminua drastiquement et en les plafonnant à 5 millions le 14 Mai 2012 par décret no 2012-1314 du 16 novembre 2012. Aussi, les ministres et les administrateurs de crédit de plus d’un milliard furent astreints à la.déclaration de patrimoine, qui est un des actes de bonne gouvernance les plus révolutionnaires, que l’intellect du président du Macky Sall ait élaboré. Les voyages classe affaire et répétitifs furent supprimées. De pareilles mesures vont se poursuivre après celles sur le logement administratif et s’étendre sur les véhicules qui réduisent nos capacités d’investissement productif et de résultats dans les structures de l’Etat. Cette mentalité de la jouissance, du paraître et de la gabegie sous le prisme du << Allalou buur la >> est le combat que nous devons mener d’abord contre nous-mêmes et après la sagesse populaire suivra. En rationalisant les dépenses sur le téléphone mobile, fixe et puis internet , c’est pas moins de 30 milliards qui sont économisés et donc.destinés à des dépenses prioritaires.C’est de cette façon seulement qu’on a pu passer de 22 % de couverture maladie en 2012 à plus de 50 %, en 2019, de près de 20 % d’électricité rurale en 2012 à de près de 50 % en 2019 , des bourses familiales distribuées à plus de 300.000 familles, objectif atteint depuis 2016 et 30 milliards mobilisés par la DER pour l’entrepreneuriat des jeunes et femmes et beaucoup d’autres actions visibles et qui ont poussé les sénégalais à réélire fort justement SEM Macky SALL â plus de 58 % en 2019. Ce Sénégal en marche, hélas ne plait pas à tout le monde et on dit tout et n’importe quoi pour contaminer l’atmosphère. Heureusement, le sénégalais n’est pas manipulable, taillable et corvéable à merci. Ils critiquent le pouvoir parfois, quoi de plus normal, mais apprécie positivement le travail que SEM Macky SALL abat à la tête du Sénégal. Le travail continue .

CHEIKH NDIAYE

RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF

CONSEILLER SPÉCIAL / CESE