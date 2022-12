Rapport Cour des Comptes : Cheikh Tidiane Dièye pointe la responsabilité du président

Le premier des responsables dans le rapport de la Cour des Comptes serait le président Macky Sall. Telle est la conviction de Cheikh Tidiane Dièye. Une certitude qui se fonde sur trois points, a-t-il fait savoir. « En début de pandémie, avant même que l’État d’urgence ne soit déclaré, le président Macky Sall a procédé à la modification du Code des marchés ». Ce qui était déjà suspect, selon Cheikh Tidiane Dièye. Le deuxième point, est le fait que c’est le chef de l’État qui dirigeait « le Conseil d’orientation » mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. « Ce conseil devait se réuni chaque semaine. S’il faisait normalement son travail, il aurait pu éviter ces cas de détournement », souligne-t-il.

Cheikh Tidiane Dièye a, par ailleurs, rappelé la dette contractée par l’État du Sénégal, en plus de la mobilisation des 19 milliards en interne. Et « c’est justement ce qui va les faire tomber », a-t-il lâché. En outre, il a brandi une étude réalisée sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 dans le monde. Cette étude est faite sur la base de huit critères, dont « la publication des contrats d’achat ».

« Je rappelle qu’avant même que le comité de suivi ait été mis en place, 69 milliards ont été donnés à Mansour Faye le 11 avril 2020, pour l’achat de riz et on connaît la suite », a rappelé Cheikh Tidiane Dièye. Ce dernier a aussi fait savoir que dans cette étude, « le Sénégal n’avait respecté aucun des critères et qu’il était derrière des pays comme le Cameroun et les Comores ».

Cheikh Tidiane Dièye, selon Seneweb, a ainsi appelé les Sénégalais à se mobiliser jusqu’à ce que la lumière soit faite sur la gestion de ces fonds.