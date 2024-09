Rationalisation des dépenses : Moussa Bala Fofana en phase avec Sonko

En rationalisant les dépenses et avec une réorganisation notoire, il y a une possibilité de récupérer un demi-milliard pour l’injecter dans les questions de santé et d’éducation.

Le ministre Moussa Bala Fofana, qui s’exprimait devant le « Jury du dimanche » souligne qu’il est très difficile de faire une estimation, mais ne serait-ce que pour son ministère, des économies sont possibles.

« Si je considère le nombre d’imprimantes, de machines à café et autres, on comprend qu’il faut trouver une solution », dit-il. Pour lui, il faut que les bureaux restent des cadres de travail et non des espaces d’épanouissement. Il faut des salles dédiées où il y aura des salles de café, d’imprimantes, de frigo et autres pour que les bureaux ne soient plus des espaces de vie. On dirait des cuisines. Cela contribuera à changer les choses au niveau d’une administration rigoureuse et fonctionnelle. Il s’agira, en même temps, de lutter contre les lenteurs administratives et les problématiques de l’accueil, entre autres ».