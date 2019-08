Rawane Diop dénonce une profonde amertume sur la police caractérisée ces derniers jours par des actes qui ne l’honorent pas.

Invité de Senego, l’ancien employé de l’Etat du Sénégal de dire toute son amertume surtout pour le surnom qui est donné au policier de Thiès présumé meurtrier du jeune Jakartaman.

« C’est regrettable, c’est un sacrilège que des policiers soient cités dans de pareils faits », a d’emblée déclaré Rawane Mbaye, se prononçant sur l’affaire Sangharé et El capo. « Quand un représentant de l’Etat de premier rang se comporte ainsi, en piétant la liberté des individus, sa pose un véritable problème. C’est des faits révélateurs, qui montrent comment fonctionne la République chez nous », a rappelé Monsieur Diop.

« L’autorité ne suffit pas, on fait preuve d’autoritarisme. On incarne pas la loi, mais sa volonté personnelle. On fait poser ses envies et désires et la loi est utilisée pour pouvoir agir selon sa propre volonté. Or nous devons faire comme dit la loi. La loi a défini le cadre dans lequel il faut agir. Et un commissaire qui se comporte ainsi, c’est grave, à la limite c’est un délinquant… », a renchéri l’écrivain Rawame Diop.

Revenant sur le cas du policier de Thiès, Monsieur Diop s’est dit sidéré avant tout du look de El Capo, le présumé meurtrier du Jakartaman.« Quant au le look du policier accusé avec ses tresses, ça me fait tiquer. Son surnom est inquiétant. El Capo ça sonne un mafieux. On n’a pas besoin de ce genre de policier dans notre police. On ne doit pas en avoir besoin dans ce corps…« , s’est indigné notre auteur.

source : senego