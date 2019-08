Plage de Guédiawaye : 25 décès en 2 mois de vacances

Les chiffres font froid dans le dos, 25 cas de noyade enregistré en l’espace de 2 mois durant ces vacances. Et la liste continue de s’allonger. Selon le quotidien Tribune dans sa publication du jour un autre corps sans vie a été découvert à la plage de Wakhinane Nimzat. Selon la même source l’accident s’est produit vers 14h et l’identité de la victime âgée d’une trentaine d’années reste indéterminée. L’individu était un mécanicien de profession et sa mort ramène la liste à trois entre vendredi et samedi.

Pour cette année Dakar a enregistré une soixantaine de cas de noyade dont 41 décès pour Gédiawaye et tous les victimes sont âgées de moins de 30 ans.

La police a ouvert une enquête pour mettre toute la lumière sur cette affaire et des recherches ont été entamées pour retrouver les parents du défunt.