RDC: Plus de 200 000 personnes vaccinées contre le virus Ebola

Selon les chiffres publiés par les autorités congolaises 204 044 personnes ont été vaccinées contre Ebola depuis le 8 août.

Au total, 1 980 personnes sont mortes de la maladie sur 2 950 patients soupçonnés d’avoir été infectés.

Et on a enregistré 2 845 cas cliniquement confirmés.

Lire aussi : Ebola : la RDC projette une vaccination transfrontalière

Il s’agit du deuxième plus grand nombre de décès de l’histoire de la maladie, après l’épidémie qui a fait 11 300 morts en Afrique de l’Ouest en 2014 – 2016.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) a déclaré mercredi qu’il financera la fabrication du vaccin expérimental contre Ebola. BBC