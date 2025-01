Réduction train de vie de l’Etat : Les propositions de Ameth Diallo

Réduction du train de vie de l’État – Proposition 1 : Suppression de tous les postes de PCA et PCS

Le Président du Conseil d’Administration (PCA) et le Président du Conseil de Surveillance (PCS) représentent des fonctions qui, bien que créées pour renforcer la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques, se révèlent aujourd’hui redondantes et coûteuses.

Ces rôles, largement détachés des opérations quotidiennes, peuvent être efficacement remplacés par des mécanismes internes et externes, permettant ainsi de réaliser des économies substantielles sans compromettre la performance des entreprises concernées.

Pourquoi supprimer les PCA et PCS ?

Un rôle consultatif et non opérationnel. Les PCA et PCS n’interviennent pas dans la gestion quotidienne des entreprises.

Leurs principales missions se résument à :

Superviser les décisions stratégiques, une tâche déjà couverte par les Conseils d’Administration ou de Surveillance dans leur ensemble.

Veiller à la gouvernance et au respect des normes, des missions qui peuvent être assurées par des comités spécialisés ou des auditeurs indépendants.

En clair, ces fonctions sont redondantes et peuvent être efficacement redistribuées sans nécessiter de postes spécifiques.

Ces postes, souvent occupés par des personnalités politiques ou symboliques, entraînent des dépenses importantes (salaires, avantages, etc.) sans réelle contribution à l’efficacité des entreprises publiques.

Le modèle de PCA/PCS est inspiré de systèmes occidentaux où il répond à des besoins spécifiques, comme la gestion de milliers d’actionnaires dans des entreprises privées.

Ce contexte est éloigné de celui des entreprises publiques sénégalaises, qui nécessitent plutôt des mécanismes de contrôle adaptés à leurs réalités opérationnelles.

Pour garantir une gouvernance efficace sans PCA ni PCS, plusieurs alternatives modernes et adaptées peuvent être mises en place :

Comité de Gouvernance Stratégique : Supervise les orientations stratégiques et garantit que les décisions sont alignées sur les objectifs de l’entreprise.

Comité d’Audit : Assure un contrôle rigoureux des finances et évite les dérives budgétaires.

Ces comités peuvent être constitués de membres déjà rémunérés ou de professionnels indépendants, offrant une expertise ciblée sans surcoûts.

Confier les missions de contrôle, d’évaluation et d’audit à des corps de contrôle publics, comme l’Inspection Générale d’État, ou à des cabinets spécialisés pour garantir neutralité et expertise.

Publier régulièrement des rapports d’audit accessibles au public, pour une transparence totale.

Digitalisation et automatisation des processus de gouvernance.

Adopter des plateformes numériques pour centraliser les données et permettre un suivi en temps réel des décisions stratégiques.

Introduire des outils d’analyse de données pour détecter rapidement les anomalies financières ou opérationnelles.

Renforcer les organes de contrôle publics.

Accroître les moyens et les prérogatives des structures comme la Cour des Comptes et l’Autorité de Régulation de la commande publique (ARCOP) pour garantir une supervision stricte.

Le maintien des postes de PCA et PCS dans les entreprises publiques sénégalaises n’est plus justifiable.

Ces fonctions, devenues un symbole de gaspillage et de redondance organisationnelle, doivent être supprimées pour permettre une gouvernance plus agile, moderne et adaptée aux réalités locales.

Cette réforme s’inscrit dans une démarche ambitieuse de réduction du train de vie de l’État et de rationalisation des dépenses publiques.

Dans le prochain article, nous examinerons les économies chiffrées que cette mesure pourrait générer et leur potentiel pour financer la création massive d’emplois pour les jeunes.

Le Sénégal a besoin de réformes audacieuses.

Il est temps d’agir.

Ameth DIALLO

Coordinateur national de Gox Yu Bees