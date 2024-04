Réforme de la justice : Le juge Dème «valide» le projet du président

Ibrahim Hamidou Dème souligne l’importance de la réforme de la justice constitue qui, selon lui, doit être une sur priorité pour toute personne qui est attachée à l’état de droit et à la démocratie. Dans un entretien accordé à Seneweb, l’ancien Magistrat a validé la proposition du tout nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye qui a promis d’appeler à des concertations pour dit-il « redorer le blason de la justice, lui rendre le prix qu’elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue ».

« On a constaté depuis une vingtaine d’années et cela s’est exacerbé depuis quelques années surtout depuis 2012 qu’il y a une atteinte extrêmement grave à l’indépendance de la justice. Cette atteinte est du fait de l’hégémonie du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir judiciaire de telle sorte que les justiciables ont pratiquement perdu confiance en la justice», a-t-il expliqué dans ses propos repris par Senego.

« C’est pourquoi », ajoute-t-il, « il est impératif de faire des réformes profondes pour que le citoyen puisse retrouver confiance aux magistrats, retrouver confiance en la justice. Mais aussi pour permettre au Sénégal qui était une démocratie de retrouver la place qu’il avait dans le concert des nations démocratiques ».

Par ailleurs, Juge Dème qui avait démissionné de la magistrature dit être prêt à collaborer avec le nouveau régime. « Je suis un sénégalais. Ce qui nous importe c’est l’intérêt du pays, que des réformes profondes soient apportées dans la justice. Nous avions démissionné en laissant une profession que nous aimons au-delà de toutes les autres pour un idéal. Cet idéal-là, c’est la justice. C’est l’indépendance de la justice. Nous avons aussi un parcours qui nous a permis aussi bien dans la magistrature, dans le greffe et actuellement dans l’avocature, de connaître les enjeux et les difficultés mais aussi les solutions qu’on doit préconiser pour réformer la justice. Si on nous appelait pour l’intérêt du pays, on ne pourrait pas se dérober », a-t-il déclaré.