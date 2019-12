On a beau dire, Abdoulaye Wade est dans le cœur des Sénégalais et surtout dans celui des ses anciens collaborateurs malgré les divergences politiques. Aujourd’hui Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien et dernier PM de Me Wade lui a fait un cadeau inestimable.

Souleymane Ndéné N’Diaye s’est présenté chez Me Wade pour lui présenter son homonyme Abdoulaye Wade Ndiaye ! Félicitation aussi à Me SND Merci pour cet acte noble… Et le mérite revient au vieux ! Me Wade a un bon cœur !