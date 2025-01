Régulation des réseaux sociaux…Alioune Sall sur un terrain glissant

Le nouveau régime est en train de tout faire pour apporter des modifications dans la marche du pays. Alioune Sall est dans cette logique. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique veut réguler les réseaux sociaux et les médias sénégalais. Mais ce que le ministre de tutelle ne sait pas c’est qu’il marche sur des oeufs. Il est en train de faire les mêmes erreurs que son prédécesseur. D’ailleurs, c’est pour celà qu’il a eu tous les problèmes avec les jeunes du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a annoncé, vendredi, la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante chargée de réguler les médias et les réseaux sociaux. Cette décision fait suite aux préoccupations concernant les risques liés à l’absence de régulation efficace du paysage médiatique numérique dans le pays. La nouvelle instance de régulation des médias en gestation au Sénégal devrait permettre à l’Etat de répondre aux préoccupations concernant les risques de la désinformation en ligne.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a indiqué, lors d’une journée de partage autour d’un avant-projet de loi relative à la création de cette instance, organisée avec le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), que la création de cette nouvelle autorité répond à ces lacunes et vise à garantir une régulation couvrant tous les types de médias, en respectant les normes éthiques et le droit à l’information. Il a mis en garde contre les dangers d’une régulation inefficace, soulignant que les plateformes numériques non régulées peuvent être des foyers de désinformation, de discours haineux et de manipulation, menaçant la stabilité sociale, politique et économique.

« Nous devons garantir un équilibre entre la liberté d’expression et la responsabilité des acteurs médiatiques, tout en offrant au public des contenus éthiques et de qualité », a-t-il dit. Pour sa part, le président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), Mamadou Oumar Ndiaye, a salué « l’idée d’élargir les compétences de la future instance de régulation aux plateformes numériques mais aussi à la presse écrite et en ligne ». Il a, à cet égard, insisté sur le fait qu’«aucun média, y compris les plateformes numériques, ne devrait échapper à la régulation », faisant part de son espoir que cette nouvelle autorité permettra d’instaurer une meilleure discipline et une plus grande responsabilité dans la production et la diffusion des contenus.

Lors de cette rencontre, Alioune Sall, expert des médias, a évoqué les dangers que représentent l’absence de régulation sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. « Sans cadre clair, ces espaces deviennent des outils de désinformation et de propagation de discours haineux, mettant en péril la cohésion sociale », a-t-il dit. La nouvelle autorité aura pour mission de renforcer les mécanismes de respect des cahiers des charges et conventions signés par les éditeurs et distributeurs du secteur de l’audiovisuel, radios, télévisions et opérateurs.

L’objectif est de parvenir à un consensus sur les orientations majeures d’une législation qui intègre tous les supports de diffusion, qu’ils soient physiques ou numériques, tout en garantissant des contenus de qualité respectueux des normes éthiques et du droit à l’information. Mais Alioune Sall se lance dans une mission très dangereuse. Son prédécesseur à ce ministère en a fait les frais. Lors des manifestations de 2021 à 2024, Moussa Bocar Thiam allait jusqu’à restreindre internet. Des décisions qui ne faisait que mettre davantage les sénégalais.

Toutes les personnes qui ont tenté de réguler les réseaux sociaux au Sénégal ont échoué. Pastef s’est fait grâce aux réseaux sociaux. Sans les RS, ce parti ne serait jamais ce qu’il est aujourd’hui. D’ailleurs, des voix de lèvent déjà dans ce parti pour mettre en garde le ministre contre toute «tentative de museler» la liberté d’expression. «Nous sommes la critique. C’est elle qui nous a porté au pouvoir. Restons donc cohérents, sincères et responsables pour assumer les réseaux sociaux. Les gouvernants doivent avoir à l’esprit, le travail, l’éthique et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Voici les seuls gages contre les critiques sur les réseaux sociaux», a écrit Akhenaton.

Ce membre de Pastef met ainsi en garde son camarade de parti. «n s’était tous insurgé contre le régime de Macky Sall qui avait coupé tiktok non ? Alors ce sont les mêmes qui, juste parce qu’ils sont au pouvoir, qu’ils pensent qu’on doit restreindre l’accès aux réseaux ? Où est la liberté d’expression ? Je ne parle jamais pour plaire mais pour l’intérêt général. Arrêtons de jouer avec l’intelligence des sénégalais et mettons nous au travail. Les RS échappent aux réglementations nationales», a rajouté Akhenaton. Alioune Sall sait maintenant à quoi s’en tenir s’il tente de museler les RS.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn