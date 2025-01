Cacophonie dans le gouvernement…Deux ministères à problèmes pour Sonko

Le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, a dans un entretien paru dans un quotidien de la place, confirmé que le Sénégal avait un arriéré de 104 670 130 FCFA à l’OMS, une dette liée à la contribution statutaire du pays au budget de l’organisation. Cependant, une semaine plus tard, deux ministères, celui de la Santé et de l’Action sociale (MSA) et celui de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAA), ont émis des communiqués démentant cette information. Ce démenti, bien que venant de deux ministères différents, affirme la même chose, ce qui soulève des questions sur la gestion de la communication gouvernementale dans cette affaire.

Dans sa note, le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères (MIAAE) a apporté des précisions à la suite des informations relayées dans la presse concernant une prétendue dette du Sénégal envers l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le MIAAE précise qu’à ce jour, le Sénégal n’a pas d’arriérés à payer à I’OMS au titre des contributions des États membres. Yassine Fall et ses services affirment que les montants évoqués par la presse, correspondant à la contribution statutaire du Sénégal au budget de l’OMS, pour les périodes 2020-2023 et 2024-2025, ont été intégralement acquittés par des virements du Trésor public effectués, les 6 et 31 mai 2024.

Par conséquent, le MIAAE rappelle que le Sénégal est en règle vis-à-vis de ses obligations auprès de l’OMS et jouit pleinement de ses droits en tant qu’État membre, notamment le droit de vote et l’éligibilité dans toutes les instances de cette organisation. Le MIAAE en veut pour preuve l’acte de présentation par d’un candidat lors des élections d’août 2024 pour le poste de Directeur régional pour la région Afrique de I’OMS. Suite au communiqué du Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) tient à apporter à son tour des précisions par rapport aux informations relayées par la presse concernant une prétendue dette du Sénégal envers l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le MSAS précise qu’à ce jour, le Sénégal s’est acquitté des montants dus à l’OMS au titre des contributions annuelles des Etats membres. Les montants évoqués, correspondant à la contribution statutaire du Sénégal au budget de l’OMS pour les périodes 2020-2023 et 2024-2025, ont été intégralement payés par virement du Trésor public, respectivement le 6 mai 2024 pour un montant de 55.937.400 FCFA, et le 31 mai 2024 pour un montant de 49.662.726 FCFA.Par conséquent, le ministère rappelle que le Sénégal est en règle vis-à-vis de l’OMS et jouit pleinement de ses droits en tant qu’État membre, notamment son droit de vote. Cela a d’ailleurs permis au Sénégal de présenter un candidat lors des élections d’août 2024 pour le poste de directeur régional pour la région Afrique de I’OMS.

Le ministère invite les médias à se référer à ses services pour toutes informations complémentaires. Certaines langues pendues ont profité de ces communiqués pour tirer sur la presse ou l’accuser de tous les péchés. Sauf que dans cette affaire, c’est le ministre de la santé qui s’est mélangé les pinceaux. «Dans un entretien accordé au Soleil le 2 janvier 2025, le ministre de la Santé et de l’Action sociale Dr Ibrahima Sy avait laissé entendre ce qui suit : « Nous devons 104 670 130 FCfa à l’Oms pour la contribution statutaire au budget ». Il s’agit, en fait, d’une ardoise laissée par l’ancien régime que l’Etat, au nom de la continuité, a complètement apurée à ce jour», a expliqué Le Soleil. Mais d’après la déclaration du ministre, cette dette existait bel et bien. Et ce serait le nouveau gouvernement qui l’aurait soldé.

Cette cacophonie au sommet de l’Etat est devenue un véritable problème. Depuis plus de neuf (9) mois, le nouveau régime mélange les pinceaux. Si ce n’est pas la primature qui grignote sur certains privilèges du président de la République, ce sont certains ministres qui ne savent pas pourquoi ils sont élus. Des impairs à rectifier pour éviter que cela ne soit une entorse pour la bonne marche du «Jub Jubbal Jubbanti» prôné par le Président Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko.

D’ailleurs, les sénégalais se sont bien rendu compte des erreurs des nouveaux ministres de Ousmane Sonko. «Je disais tout à l’heure que c’est le MSAS qui devrait faire ce communiqué à la place du MIAAE. Attention à la lisibilité des responsabilités. Dans une bonne gouvernance, il est important de savoir « qui est qui et qui fait quoi ». Merci d’avoir rectifié le tir», a commenté un internaute sur le communiqué du ministère de la santé publié sur sa page Facebook.

S’il y’a deux ministères où cela coince, c’est bien au ministère des affaires étrangères et au ministère de la santé. Depuis leur élection, Yassine Fall et Dr Ibrahima Sy sont loin des attentes. Les sénégalais de la diaspora se demandent parfois même à quoi leur sert leur nouveau ministre. Dans le domaine de la santé, ce n’est pas meilleur. Surtout après la dernière sortie polémique du ministre sur comment il recrutait les membres de son cabinet. Ousmane Sonko a encore du chemin à faire avec ces hommes et femmes.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn