Rencontre Mimi-Sonko ? Le Palais dans tous ses états…Macky voit rouge

L’info a traversé toutes les rédactions. La rencontre Mimi Touré et le leader des Patriotes, Ousmane Sonko a même été le sujet principal d’infos matin de la TFM avec le « Jangaat » de Aissatou Diop Fall qui a fait toutes les combinaisons possibles d’une telle association. Mais la réaction la plus improbable est celle du Palais. Selon nos sources c’était le branle-bas de combat. Des conseillers les plus réseautés cherchaient à savoir le lieu de la rencontre. Et les analystes du Palais cherchaient des pares-feux contre ce duo « dévastateur ». Tout ce beau monde cherchait à apporter des réponses à un Macky « torturé » par cette nouvelle…

Aminata Touré et Ousmane Sonko qui prennent langue et discutent d’une possible alliance entre eux pour entraîner la chute du Président Macky Sall. Il y a deux mois de cela, personne n’aurait imaginé un tel scénario. Aminata Touré, au mois de juillet conduisait la liste de Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives. C’est elle qui dirigeait la campagne de Benno. De l’autre côté, même n’étant pas partant lors de ces élections, Ousmane Sonko s’était mis au front et sillonnait le Sénégal, pour prêter main forte à ses troupes de Yewwi Askan Wi.

Aminata Touré et Ousmane Sonko s’envoyaient même des piques. La tension était même vive entre eux, au point que, Ousmane Sonko avait défié Aminata Touré en l’invitant à un débat télévisé. Offre qui avait été soumise à certaines conditions par Aminata Touré, qui demandait à Ousmane Sonko, entre autres, de condamner publiquement la rébellion en Casamance. Les choses ont changé en peu de temps. Aminata Touré et Ousmane partagent maintenant un seul ennemi en commun. Il s’agit du Président Macky Sall.

Aminata Touré et Ousmane Sonko associés ? Ils vont former un duo qui risque d’être le pire cauchemar pour le Président de la République Macky Sall. Le Palais de la République est dans tous ses états. On ne dort plus au Palais. Le Président de la République s’agite. Aminata Touré va mettre à la disposition de Ousmane Sonko, un certain nombre de dossiers très sensibles qu’il détient et qui peuvent nuire le régime actuel…

Et, l’on sait la propension qu’a Ousmane Sonko d’étaler sur la place publique tous les secrets qu’il détient contre le régime. Il faut s’attendre dans les prochaines semaines, à ce que les déballages démarrent. Rien qu’à cette perspective, au Palais de la République, on tremble. Des services comme les Renseignements généraux sont d’ores et déjà mis en contribution. Ils sont chargés de scruter cette affaire et de rendre compte de toutes ils informations qu’ils détiendront.

Le duo formé par Aminata Touré et Ousmane Sonko n’a même pas encore commencé à dérouler que déjà, il fait peur. Qu’en sera-t-il, lorsqu’il commencera à « larguer ses missiles ». Au Palais, l’on se met même à regretter d’avoir mal géré le dossier Aminata Touré qui a conduit cette dernière à se jeter dans l’opposition. Aujourd’hui, elle est dans « les bras » de Ousmane Sonko. Une aubaine pour la tête de file de l’opposition qui vient de recevoir ce si joli cadeau que lui a donné maladroitement le Palais de la République.

Aminata Touré et Ousmane Sonko, ensemble sur le front, la chute est garantie pour le régime du Président Macky Sall en 2024. C’est ce qu’on a si bien compris au Palais de la République. C’est pour se mettre à l’abri de toutes surprise en provenance de ce duo si redoutable, qu’au Palais de la République, on est dans tous les états. Quels coups pourront lui réserver le duo, au Palais, l’on a sonné l’alerte, et certains services sont mis en état d’alerte.

Mais une zone d’ombre demeure. Le Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a démenti l’information. Un démenti qui pue aussi le mensonge. Dans ce démenti, Le Pastef révèle que Ousmane sonko n’a jamais vu Mimi Touré si ce n’est à la télévision…

Un gros mensonge car dans la photo ci-dessus, l’on voit Sonko et Aminata Touré…Alors ce démenti ne serait-il pas fait à dessein pour tromper la vigilance de Macky Sall…Affaire à suivre

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn