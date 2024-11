René Capain Bassène admis en urgence à l’hôpital de la Paix (famille)

RENÉ CAPAIN BASSENE ACHEMINÉ A L’HÔPITAL DE LA PAIX POUR UNE TYMPANOMÉTRIE SUITE AUX CONSÉQUENCES DES TORTURES SUBIES.

Ce mardi 19 novembre 2024, le journaliste René Capain Bassène est admis en urgence au bloc opératoire pour une tympanométrie à l’hôpital de la paix (Ziguinchor) suite aux tortures subies lors de son arrestation en janvier 2018 commises par la gendarmerie nationale.

Face aux juges instructeurs, au procès en première instance comme en appel, René Capain a toujours clamé preuves à l’appui avoir subi de sérieux actes de torture commis par la gendarmerie. Conséquence de cette forfaiture inhumaine animée d’une réelle volonté de nuire a conduit à la perforation de son tympan (oreille gauche) causée par des lésions de l’oreille moyenne.

Sachant qu’ils ont outre passé leurs prérogatives en usant de stratégies prohibées dans leur quête d’aveu, ils ont simplement, pour couvrir leur forfait, refusé toute intervention médicale de janvier 2018 à août 2019. Il a fallu attendre 15 août 2019 avec l’aggravation de la situation pour que René Capain soit acheminé à l’hôpital de la paix (Ziguinchor). Depuis lors René n’a bénéficié d’aucune assistance médicale ou de suivi bien qu’un rendez-vous lui avait été servi pour le 21 août 2019.

Cependant, malgré ses explications aux détails près, les autorités judiciaires ont montré une très grande réticence à ouvrir des enquêtes impartiales sur ces allégations, ce qui a permis à leurs auteurs de jouir d’une parfaite impunité. Cela montre que, malgré la ratification par le Sénégal de la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs à la défense des droits de l’homme, ces droits sont très souvent impunément violés. Il existe certes au Sénégal des associations de défense des droits de l’homme, des organes de presse et des avocats courageux qui dénoncent publiquement les abus commis par les forces de sécurité, mais les autorités compétentes continuent à se montrer très réticentes à ouvrir des enquêtes impartiales et à traduire en justice les responsables de tels actes. Les très nombreuses allégations de torture montrent notamment que les autorités judiciaires n’exercent pas une surveillance systématique sur les méthodes d’interrogatoire et les règles concernant la garde et le traitement des détenus.

En somme, René Capain Bassène a subi des injustices, ses droits bafoués, condamné sans aucune preuve matérielle et technique ne soit brandi sinon que se baser sur des ramifications trop simplistes pour condamner, René subit encore les affres des conséquences des tortures.

Nicolas Silandibithe Bassène