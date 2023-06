Report de la présidentielle : Le SEP de Benno contredit Oumar Youm

Le Secrétariat exécutif permanent (SEP) de la coalition Benno Bokk Yaakaar a démenti la proposition de reporter l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 et de réinitialiser le processus, une idée qui avait été évoquée par certains membres de la coalition présidentielle.

Dans un communiqué publié le vendredi 9 juin 2023, le SEP de Benno Bokk Yaakaar a déclaré n’avoir jamais discuté de la question du report de l’élection présidentielle et que cette question ne faisait pas partie de son agenda politique. Le communiqué précise : « La coalition Benno Bokk Yaakaar informe l’opinion publique nationale et internationale que la question du report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 n’a jamais été discutée au sein de la coalition et ne fait pas partie de son agenda politique. Pour Benno Bokk Yaakaar, le calendrier républicain doit être strictement respecté car cela renforce les institutions de la République et l’État de droit. »

Cette déclaration du SEP de Benno Bokk Yaakaar remet en cause les propos du président du groupe parlementaire BBY, Me Oumar Youm. Lors d’une interview avec le groupe Sud Communication, ce dernier avait exprimé sa volonté de reporter l’élection présidentielle afin de « consolider la paix sociale et renforcer notre démocratie ».

« Pour moi, l’élection est une célébration de la démocratie. Il est bon de respecter le calendrier républicain pour tenir les élections à la date prévue. C’est le principe. Cependant, je ne suis pas opposé à reporter une élection si cela permet de consolider davantage la paix sociale, de renforcer notre démocratie et de tenir des élections dans un climat de sérénité, nous permettant de célébrer cette fête de la démocratie avec succès », a déclaré Me El Hadji Oumar Youm repris par Senenews.