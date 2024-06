Woré Sarr après son départ du PDS : «Ce qui me fait mal…»

La députée et désormais ex-membre du parti démocratique sénégalais ne compte pas verser des larmes en tournant le dos au monument de la démocratie sénégalaise. « Ce qui me fait mal, c’est de me séparer de Me Wade » a regretté Woré Sarr qui claque la porte laissant ses camarades démocrates. En effet, n’ayant pas apprécié le renouvellement des instances du mouvement des femmes du Pds, la députée Woré Sarr a annoncé hier sa démission des instances du Pds. «Je quitte le Pds de manière définitive et laisse le soin à Karim de choisir ses hommes avec qui cheminer», a-t-elle déclaré au téléphone de Dakaractu.

La décision de faire des renouvellements et de relayer en second plan Woré Sarr et Cie, venant visiblement de Karim Wade est fortement contestée par l’ancien maire de la commune de Gounass. « Mes efforts et mon énergie au sein du parti ne sont plus à prouver. Je suis une militante affirmée et le SG Abdoulaye Wade a toujours été et restera mon leader. Je lui serait éternellement reconnaissante. Mais quand il s’agit de ma dignité et de mon honneur, personne ne peut me les priver » dira la députée démocrate à nos confrères.

En effet, Mère Woré Sarr, comme on la nomme affectueusement, est convaincu qu’à ce rythme entamé par Karim Wade et « ses béni-oui-oui », elle ne peut rester amorphe et sans réaction en dépit de son attachement au parti et à son secrétaire général, Me Wade.