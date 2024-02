Report de la présidentielle : Les députés Yewwi demandent la libération des personnes arrêtées

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi condamne fermement l’arrestation de trois de nos collègues députés et beaucoup d’autres citoyens. Le groupe parlementaire dans son communiqué de ce mercredi, constate que « des militants de partis et de coalitions de partis en lice pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 font l’objet d’arrestations arbitraires et illégales, notamment ceux de la coalition Diomaye Président et du Président Aliou Mamadou DIA du PUR » en cette période où ces coalitions effectuent leur campagne . Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi rappelle que ses collègues députés Cheikh Aliou BEYE, Abass FALL et Guy Marius SAGNA bénéficient d’une immunité parlementaire garantie par la Constitution qui dans son article 61 alinéa 2 dispose: « Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale » feront remarquer les députés de l’opposition.

La loi constitutionnelle n°4/2024 sur le report de la présidentielle, les députés de Yewwi dénoncent une « profanation » de l’hémicycle par des éléments de sécurité arborant des tenues de la gendarmerie nationale pour évacuer manu militari et brutaliser les députés de l’opposition avant de les séquestrer. « Cette loi scélérate qui essaye vainement de prolonger le mandat du président de la République en violation flagrante des dispositions de l’article 27 de la Constitution qui fixe la durée du mandat » apprend le communiqué.

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi « exige la libération immédiate de tous les citoyens arrêtés dans le cadre des activités de la campagne électorale en cours ».