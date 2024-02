Présidentielle au Sénégal : Le ministre français des Affaires étrangères rejette le report

Face au parlement français qui a farouchement dénoncé le report de la présidentielle, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères s’est prononcé sur le report de la présidentielle. Stéphane Séjourné prend la parole après les États-Unis. Dans son discours « le peuple sénégalais doit pouvoir choisir librement ses dirigeants conformément aux règles de l’État de droit, de la démocratie sénégalaise », dit-il.

Toutefois, la France semble consolider l’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall lors de son discours de report, selon Dakaractu. « Nous appelons les autorités à organiser l’élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal. Nous nous engagerons avec la société civile, les oppositions, le parti présidentiel dans cette voie, dans cet engagement au dialogue avec force et fierté. Le Sénégal doit rester démocratique. », a-t-il poursuivi.

Sur un autre registre, il dénonce ce report. « La décision de reporter de près de 10 mois l’élection présidentielle et d’allonger le mandat du Président, plonge le Sénégal dans une période d’incertitude politique majeure, et c’est une situation très préoccupante. Nous appelons les autorités à préserver la longue et solide tradition démocratique et à garantir l’ensemble des libertés publiques. Le gouvernement doit répondre aux aspirations légitimes de sa population et notamment de sa jeunesse », conclut le patron de la diplomatie française.