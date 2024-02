Report de la présidentielle : Les Républicains de la diaspora approuve la décision

LA DIASPORA dans son ensemble approuve totalement et sans réserve les décisions courageuses du Président Macky SALL

Les Républicains de la Diaspora , à travers tous les partis confondus au sein de la grande coalition de BBY et les 54 DSE ( Délégation des sénégalais de l’extérieur de l’Apr) dans leur ensemble, saluent cette décision courageuse et responsable du Président de la république, monsieur Macky SALL. Une décision salutaire à tout point, puisque soucieuse tout simplement de l’avenir politique, de la stabilité et de la sécurité de notre pays le Sénégal.

La Diaspora qui est la 15ème région de notre pays, une composante active et présente dans la consolidation de notre démocratie et le développement economique de notre pays, et dont le Président Macky SALL a fait appel à tous les niveaux de responsabilité dans la gestion de l’état, approuve et soutient sans réserve les décisions prises par monsieur Macky SALL Président de la République du Sénégal.

Les Républicains de la Diaspora, vu leur engagement, vu leur combat pour un sénégal démocratique et vu leur militantisme fidèl et sincère dans les différents partis de la grande coalition BBY, particulièrement dans l’Apr, ces Républicains ne sauraient demeurer en marge quand il s’agit justement de l’avenir de notre pays le Sénégal.

Enfin cette Diaspora dont le Président de la République, monsieur Macky SALL a tout donné au point d’en faire la 15ème Region du Sénégal, soutient totalement sans aucune réserve, la démarche et les décisions du président de la République, notamment l’abrogation du décret portant appel du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 et de l’appel très prochainement à un dialogue national.

VIVE LE SÉNÉGAL

VIVE LE PRESDIENT MACKY SALL

Dakar le 03/02/2024

Aliou Ndao FALL

Secretaire National chargé de la Diaspora.