Report présidentielle : Pape Modou Fall et son parti saluent la «sage décision» du président

Chers compatriotes,

Nous, Parti pour le Rassemblement de la Vérité/ Dëgg Moo Woor, saluons la sage décision du Président de la République, Macky SALL, d’abroger le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps electoral. Ce qui reporte judicieusement la tenue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 à une date ultérieure. Cette décision démontre son engagement envers la démocratie en pleine croissance et la sève nourricière, la stabilité de notre nation.

Son appel au dialogue est crucial dans cette période de différend institutionnel, où une disposition constitutionnelle trouble l’application des règles électorales. Le Président montre ainsi sa volonté de résoudre les tensions politiques de manière pacifique et constructive.

De plus, la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur le différend institutionnel entre autorités du Conseil Constitutionnel, une formation politique et une prétendue existence d’une double nationalité, est une étape importante d’une élection inclusive, transparente et libre. Nous devons permettre à cette commission de faire son travail en toute indépendance et impartialité.

D’autant plus, c’est notre référentiel constitutionnel qui est encore interpelé. Ce qui est pondérement réconfortant. La consécration de la disposition constitutionnelle renvoyant à la souveraineté nationale appartient au peuple Sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par référendum, constitue le fondement légal et vaillant de la commission d’enquête parlementaire mise en place en date du 31 Janvier 2024.

Puis communément, nous savons que la juridiction constitutionnelle rend ses décisions au nom et pour le peuple Sénégalais.

En ces temps troubles, il est crucial que nous restions unis en tant que nation et que nous mettions l’intérêt supérieur du pays au-dessus de toute considération partisane. Ensemble, nous surmonterons ces défis et continuerons à progresser vers un avenir meilleur pour tous.

RV/DËGG MOO WOOR réaffirme son encrage dans la coalition BBY et renouvelle davantage sa loyauté, sa fidélité et sa disponibilité au Président MACKY SALL un homme de paix et de dialogue.

Vive la République, vive le Sénégal !

Pape Modou FALL,

RV/DEGG MO WOOR