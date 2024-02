«Jusqu’au 02 Avril 2024, Macky Sall reste encore le Président de la République», selon…

Jusqu’au 02 Avril 2024 monsieur Macky SALL reste encore le Président de la République du Sénégal

Si nous sommes tous d’accord que jusqu’au 02 avril 2024, le seul président de la République du Sénégal est et reste monsieur Macky SALL, alors pourquoi lui contester son droit, son devoir le plus absolu quant à la prise de décisions relatives à la paix, la stabilité et la sécurité du pays?

C’est tout de même incroyable et inadmissible que des candidats à la candidature, des prétendants à la Magistrature suprême ruent sur les brancards parce que tout simplement le Président en exercice a usé de ses prérogatives que les lois et régalements de notre constitution lui accordent. C’est dire que comme toujours cette opposition de circonstance cherche vaille que vaille à tromper en permanence la volonté du peuple souverain.

Quoi de plus normale qu’un Président dans l’exercice de ses fonctions prennent des décisions qui vont dans l’intérêt des populations qui l’ont élu? Bien évidement aucune décision ne saurait regrouper l’adhésion de tous, mais les hommes politiques qui sont mus par les intérêts de la nation ne devraient porter de tels critiques insensées et irresponsables. C’est le cas de le dire. Il est évident qu’ils sont simplement de mauvaise foi. Car si au soir du 25 février 2024, à la sortie des urnes, les résultat sont proclamés, quelque soit le vainqueur par ailleurs, cette horde d’opposants serait la première à contester la victoire du candidat élu. Est-ce réellement ce que les populations sénégalaises souhaiteraient? Une bataille post électorale dont on ne peut imaginer les conséquences. Cessons de nous amuser avec le feu quand il s’agit de l’avenir de notre pays. Le Président Macky SALL n’a pas le droit de laisser ce pays dans un avenir incertain alors qu’il a encore le droit d’agir pour nous éviter une crise extrêmement grave qui se pointe à l’horizon.

Doit-on rappeler aux populations sénégalaises, qu’avant la déclaration du Président Macky SALL qu il ne participera à l’élection présidentielle du 25 février 2024, toute l’opposition sénégalise, n’avait comme programme de gouvernance que le 3eme MANDAT de Macky SALL. Et depuis sa déclaration plus rien. A ma connaissance aucun candidat n’a présenté aux sénégalais son Projet de Société. C’est quand même incroyable que quelqu’un qui aspire à diriger le Sénégal ne puisse même pas présenter aux citoyens sénégalais, sa vision, son projet de société. Alors aujourd’hui c’est encore dans le discours à la nation du Président Macky SALL qu’ils semblent trouver par miracle leur projet de société, à savoir : la tenue de l’élection présidentielle le 25 février 2024. Très sincèrement ils sont entrain de fouler au pieds l’avenir de toute une nation juste pour leurs ambitions personnelles au vu et au su de tous y compris les grandes puissances ou Organisations internationales.

Si en2021 le Sénégal a semblé poser genoux à terre parce que surpris par l’ampleur des évènements, il est claire que le Président Macky SALL a fait face à toute tentative de déstabilisation et pour l’avenir il en sera de même. Ensemble avec le Président, les populations sénégalises ne trembleront pas, ne transigeront pas pour sauver notre pays des plans machiavéliques des opposants de circonstance. Durant les 2 mois d’exercice qui lui restent, le Président Macky SALL n’hésitera pas un instant pour prendre les décisions utiles et nécessaires au bon fonctionnement de nos Institutions, à la paix et stabilité de notre pays. Et le peuple souverain sénégalais qui sait ce qu’il veut mais surtout ce qu’il ne veut, continue de faire confiance à son Président.

300 candidats à la candidature, un candidat qui se trouve des Députés fictifs pour son parrainage, un candidat parmi les 20 retenus dont la double nationalité vient d’être découverte, des accusations de corruption portées sur des Sages du Conseil Constitutionnel, ceux la même qui ont la gestion de tout le processus électoral jusqu’à la déclaration du vainqueur, il est évident qu’il y’a problème. Le Président de la République, et même le citoyen lamda, ne saurait rester insensible à une telle situation qui sans nul doute nous conduirait à une élection biaisée d’avance.

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National chargé de la Diaspora