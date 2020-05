Reprise des Enseignements : Les Malades chroniques exemptés !

La reprise des enseignements pour le 2 juin prochain ne fait pas l’unanimité chez les parents d’élèves qui craignent pour la santé de leurs enfants qui sont parfois porteurs de maladies chroniques.

Pour les rassure, le ministre de l’Education nationale a fait savoir que son ministère « ne va courir aucun risque de laisser les personnes présentant des signes de maladies chroniques regagner les salles de classe ». Et selon Mamadou Talla, il est hors de question de reprendre les cours si les conditions prévues par le protocole médical ne sont pas remplies.

« Nous sommes allés plus loin aussi en mettant en place des comités de veille dans les écoles qui vont s’occuper des questions sanitaires et, avec le protocole médical, il est prévu la distribution gratuite de deux millions de masques pour les élèves et les enseignants à raison des 3 masques lavables pour chacun », rassure le médecin.