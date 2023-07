Retour des coups d’Etat en Afrique : l’échec des politiques de…

Pouvoirs militaires en Afrique : Les nouveaux démagogues de la liberté arrivent !

La démocratie la plus corrompue est préférable à une junte quelle que soit la prétention vertueuse de cette dernière. S’affranchir de l’influence française (en fait ce n’est qu’un prétexte pour les militaires et leurs souteneurs civils populistes) pour se donner à la Russie dont l’agenda géopolitique est centré sur ses propres intérêts, c’est ignorer la logique des relations internationales.

Dans l’histoire de l’humanité, toutes les nations qui se sont fait libérer par d’autres en sont devenues les sujets ou laquais. De Gaule l’avait tellement compris qu’il a très tôt affiché sa défiance vis-à-vis de l’Otan. La libération d’une nation ne se fait pas par procuration, encore moins par location de milice privée.

Une démocratie, quelles que soient ses failles et faiblesses, ou malgré les possibles abus du pouvoir, a les moyens de s’ajuster, d’établir des espaces de discussions capables de susciter des consensus. Le problème de notre continent, c’est que des puissances étrangères trouvent toujours les pylônes de la servitude bien érigés sur place par des démagogues de la liberté. La démocratie en Afrique est piégée par les populistes.

Ce retour en force des coups d’Etat est une conséquence de plusieurs facteurs concomitants. Parmi ces facteurs, il y a l’échec des politiques de développement ; le sentiment (c’est peut-être aussi une simple perception) que les élites sont indifférentes à la misère du peuple ; l’opportunisme éhonté et sans foi des populistes avec un discours à la fois creux et pompeux ; les intrigues des puissances étrangères qui font de nos pays des laboratoires de géopolitique.

Il faut un éveil et un sursaut populaires pour démystifier ces populistes qui exploitent les malheurs du peuple. Il faut que les sociétés civiles africaines s’affranchissent des leaders et des discours populistes pour jouer pleinement leur rôle avant-gardiste auprès du peuple. S’il y avait une société civile crédible et forte en Afrique, c’est elle qui mobiliserait les populations pour barrer la route aux putschistes.

Il est temps qu’on apprenne à mobiliser les citoyens autour de problèmes citoyens pour la sauvegarde de la démocratie et de la République. Nous ne voulons plus d’une société civile appendice des politiques, nous réclamons une société civile capable de protéger les populations aussi bien contre le pouvoir que contre les politiciens qui se servent de leur appareil pour transformer des intérêts particuliers en intérêt général. Cette arnaque qu’on fait sur le dos et au nom du peuple doit cesser.

L’Africain a tellement été dépendant (intellectuellement, politiquement, économiquement, culturellement) qu’il a perdu, en tant que citoyen devenu « libre », les réflexes de la citoyenneté. Soutenir des putschistes, compter sur des militaires pour se débarrasser d’un régime corrompu ou liberticide, c’est avouer sa minorité en tant que peuple pour conquérir la liberté et la sécuriser.

Une liberté qu’on acquiert par offrande se perd avant même qu’on ait le temps d’en jouir. La construction démocratique est lente et parfois non linéaire ; elle est évidemment constellée de crises et de drames, mais elle est résiliente. Il faut faire prendre en compte la soif de liberté et la spécificité ethnique de notre continent pour comprendre certaines expériences démocratiques jugées trop lentes ou ratées.

Travaillons à intégrer davantage nos pays avec des investissements transnationaux sur l’électricité, les infrastructures de communication, les grandes universités spécialisées, les grandes écoles militaires, etc. au lieu de nous morfondre dans ces micros Etats avec des prétentions souverainistes qui ne font qu’amuser la galerie.

Alassane K. KITANE