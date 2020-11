Retrouvaille Macky-Idy : Une stratégie contre Karim Wade

Le Mouvement Karim Président (MKP), à son Siège National, sise à la Commune de Patte D’oie, a tenu une réunion, le samedi 14/11/2020, sous la présence de Mme Amina Sakho, la Présidente Nationale. Lors de cette rencontre il a été, d’une part, question de la préparation du lancement de la vente des cartes du PDS pour le renouvellement des structures du dit Parti. Par ailleurs, toujours fidèle à sa mission de veille et d’alerte, le MKP, en accointance avec le PDS, pour une meilleure prise en charge des véritables préoccupations des sénégalais, a dénoncé et continue à dénoncer, jusqu’à la dernière énergie, les négociations secrètes qui ont engendré la naissance d’un nouveau gouvernement, par un modus opérandi ayant consisté à créer un faux dialogue national qui, en réalité, n’a accouché que d’un vil résultat politique.

En révélant avoir tenu régulièrement des rencontres avec le Président Macky Sall, depuis les Elections Présidentielles, alors qu’il dirigeait une coalition de l’opposition, le leader de Rewmi vient de porter atteinte à l’image de la classe politique dans ses valeurs et principes. Ainsi depuis l’officialisation du nouveau gouvernement de Macky, les relations entre les deux hommes sont au beau fixe : Idrissa est désormais le Président du Conseil Economique Social et Environnemental, la 3eme Institution de la République : un dauphin caché de Macky ou une stratégie pour un 3eme mandat ? En tout cas la sagesse populaire nous enseigne que du jeu de dupe entre deux collaborateurs qui se connaissent, le plus rusé en sortira toujours vainqueur : « à malin, malin et demi ».

Fort de ce constat, le MKP considère que toute cette alliance fantaisiste n’est rien d’autre qu’une stratégie contre Karim Meissa Wade, le candidat du peuple. A cela s’ajoute la nomination à la tête du Ministère de l’Intérieur, organisateur des élections, un certain Antoine Diome, bourreau de Wade fils, lors de la tristement célèbre traque des biens supposés mal acquis. Aujourd’hui, tout le monde se souvient et se souviendra toujours, aussi longtemps que durera la vie, ses commissions rogatoires qui ont parcouru le monde entier à la recherche, en vain, de fonds appartenant à Karim Meissa Wade.

Le MKP estime que les sénégalais ambitionnent, présentement, une gouvernance transparente, porteuse d’une croissance inclusive, créatrice de richesses, d’emplois susceptibles d’éradiquer le phénomène de l’émigration clandestine qui ravage la jeunesse, en lieu et place d’un gouvernement dont l’attelage s’inscrit dans une logique de clientélisme politique. C’est pourquoi, derrière le Parti Démocratique, nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation pour faire face à cette conspiration politique : nous devons nous rendre à l’évidence que ces turpitudes quotidiennes ne sont rien d’autre qu’une pâture d’hommes politiques plus enclin à se servir que de servir à leur peuple éprouvé. Restons, chers frères, chers compatriotes, vigilants et réalistes : l’ère de la ruse nous guette.

Fait à Dakar le 16/11/2020

Le Mouvement Karim Président