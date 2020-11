Idy et Macky…Pourquoi Pas ? Par Malick Wade Gueye

« La générosité est la vertu du don. Il ne s’agit plus d’attribuer à chacun le sien, comme disait (Spinoza) à propos de la justice, mais de lui offrir ce qui n’est pas sien, ce qui est vôtre, et qui lui manque ». Idrissa SECK et Macky SALL se sont tout simplement offerts mutuellement par la Foi, ce qu’il faut à la Nation: le commun vouloir de vivre ensemble, de penser ensemble, de concevoir ensemble et d’agir ensemble pour le bien de notre pays.

Ne sommes-nous plus des croyants ? Ne devons-nous pas suivre l’exemple de nos références ou guides religieux qui ont pardonné à leurs ennemis les plus farouches à plus forte raison de simples adversaires politiques ? Ne souhaitons nous pas obtenir le pardon de Dieu nous-mêmes qui péchons chaque jour ?

Les deux hommes ont eu une histoire commune dans le PDS et le destin a fait que chacun a pris en un moment donné, son propre chemin. Leurs chemins se sont encore croisés; ce que l’on appelle le hasard n’est souvent qu’un signe du destin. Qui l’aurait cru pendant la campagne électorale de la présidentielle de février 2019 ? « La grandeur, pour se faire reconnaître, doit souvent consentir à imiter la grandeur ».

Ressouvenons-nous de ces moments politiques qu’ils partageaient autour de Maître WADE, où leurs pensées s’unissaient d’autant mieux que tout pour l’intérêt du pays, où la passion politique tirait de son propre excès toute la force de servir l’ETAT, Monsieur Idrissa SECK Premier ministre et Monsieur Macky SALL ministre de l’intérieur. Ces moments où l’innocence les consolait de la contrainte d’être solidaire, où les services rendus à l’honneur de son Excellence le président WADE tournaient tous au profit du Sénégal. Aucun des deux hommes ne savaient ce que serait le lendemain : Monsieur Macky SALL Président de la république et Monsieur Idrissa SECK Président du Conseil Économique Social et Environnemental. Ceci n’est-il pas encore l’œuvre du Tout Puissant Allah? Pourquoi toutes ces injures sur les eux? Pourquoi toutes ces satanités envers eux? Pourquoi vouloir ranger cela dans le registre d’un DEAL ? À mon humble avis, je crois qu’il fallait applaudir quand deux adversaires politiques se résignent à travailler ensemble la main dans la main. « JUBOO MOMA GUENAL DUNGOO »; ( Faire la paix vaut mieux que faire la guerre). Et notre Youssou NDOUR national disait: « CEPP BU SEW MOMA GUENAL WAX JU SEW », arrêtez ce que vous dites si vous êtes des musulmans. Ces retrouvailles certes ne feront pas l’affaire des égoïstes mais elles font l’affaire des vrais patriotes, partisans de la paix et de la stabilité nationale. Cet état de fait est si charmant à la situation politique actuelle. Toutes ces agitations n’y pourront rien ; les chiens aboient et la caravane passe. Ces effrois, ces mortelles alarmes, ces sentiments immodérés vont perdre leur éclat au fil du temps car faire la paix est béni par Dieu.

Arrêtez tous ce zèle de haine et de rancune envers le pouvoir en place. Notre jouissance ne sera paisible et durable que lorsque chaque sénégalais comprendra que le pouvoir est conféré par Allah qui le prend de son pouvoir pour le confier à qui il veut. Je prie pour qu’un feu pur et sacré brûle nos coeurs, délivre nos erreurs de notre égoïsme béat; les mondanités sont entrain de nous transformer en monstres. Nous ne sommes plus que des chasseurs de primes qui seront malheureux si nous ne cessons pas d’être méchants et haineux.

La plus douce des grâces de Dieu c’est l’amour, la plus dure c’est la séparation, la plus pénible c’est les adieux et la plus belle c’est les retrouvailles. Que les hommes unis par un seul destin se retrouvent pour construire ce qui est de plus beau pour la société fin de vivre utilement. J’ai dit.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.