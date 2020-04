Retrouvailles de religieux à KOLDA: La presse interdite d’accéder sur les lieux

Complicité ou mesures à deux vitesses, l’interdiction de circuler sur l’ensemble du territoire nationale fait polémique à Kolda, capitale du Fouladou. Un religieux et sa délégation ont foulé le sol de Kolda en provenance de Diaobé depuis jeudi soir. L’objectif de cette délégation a bord de neuf véhicules est une tournée de routine selon le porte-parole. L’homme habillé en grand boubou vert annonce un récital de coran pour ce samedi. Venue pour constater le déroulement de cet événement, la presse a été interdite d’accéder à l’intérieur ceinturé par un mur et à l’intérieur, des cases et autres bâtiments. Pourtant au même moment, la police y a accédé. Qu’est ce qui passait réellement à l’intérieur ?…Mystère et boule de gomme pour cette presse présente sur les lieux. Mais le porte-parole, petits livres à la main, nous affirme qu’il se passe uniquement un récital de coran et rien de grave. Ajoutant que la distanciation sociale est bien respectée. Ce que la presse n’a pas pu constater de visu. Et certains Koldois de s’interroger sur la légalité ou la légitimité de cette autorisation de circuler qui a conduit cette délégation à Kolda. Dans tous les cas, les organisateurs de cet événement de par leur porte-parole, affirme que les autorités administratives de la région sont au courant de cette activité de par le ministre de l’intérieur. Comme si dans ce contexte de combat contre le coronavirus, il y a des intouchables qui vaquent librement à leurs activités sans être inquiétés. Forcing ou défiance ou autre collaboration, donnons nos langues aux chats.

ELHADJI MAEL COLY