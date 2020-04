Ousmane Faye : « Ceux qui attaquent Mansour Faye sont des ennemis de l’Etat »

Ousmane Faye (MWS) sur la polémique née de l’octroi du marché du riz.

»Mansour Faye n’a fait que lancer un appel d’offre transparent ou les meilleurs offres ont gagné, ceux qui l’attaquent sont pires que le coronavirus et il peuvent être considérés comme des ennemis du peuple et l’état qui est en guerre doit faire face à ces comportements anti patriotiques…

Dès l’entrée de la maladie dans notre territoire, le chef de l’État a vite réagi en prenant des mesures que toute la classe politique et la société civile ont bien saluées. Parmi celles-ci, l’acheminement de denrées alimentaires à plus d’un million de ménages, même à ceux des plus reculés du pays. Et donc, c’est dans l’urgence d’appuyer les populations vulnérables que le Ministre en Charge du Développement Communautaire avait lancé, dans les règles de l’art, des appels d’offres dont justement les plus compétitifs ont été sélectionnés et ont heureusement commencé à acheminer les produits dans les zones les plus reculées. Selon Ousmane Faye, »il convient de se féliciter de cette diligence apportée par les hautes autorités du pays pour soulager les populations terrorisées par les effets causés par le Covid 19. C’est 69 milliards débloqués pour les denrées alimentaires et 1000 milliards mobilisés pour alimenter le fonds de riposte et de résilience économique et sociale afin de permettre aux entreprises et aux différents acteurs économiques de ne pas subir les dégâts occasionnés par la pandémie ». En effet, pour le président de MWS, » tous les sénégalais devraient applaudir ces belles initiatives plutôt que de chercher à tirer sur les honnêtes et braves autorités. Je dis que ceux qui s’adonnent à ces pratiques sont pires que le coronavirus, et ils peuvent être considérés comme des ennemis du peuple. Mais, j’invite l’État du Sénégal qui est en guerre à prendre toutes ses responsabilités face à ces comportements que je juge anti patriotiques d’un groupe d’individus qui apparemment ne visent pas le Ministre Mansour Faye, mais cherchent plutôt à ternir le bon travail du chef de l’État. Et ça personne ne doit le cautionner’. En tant de situation difficile, il faut savoir que l’eau destinées à éteindre le feu n’a pas besoin d’être filtrée », a-t-il rappelé. Surtout que, ajoute M. Faye, »cette maladie nous a tellement pris au dépourvu qu’on est obligé de fermer les mosquées, les églises et les lieux de culte d’ici et d’ailleurs, les entreprises et nous a forcés un changement inhabituel de comportement, etc., pour monter sa gravité et son sérieux. Mais comme on a un président qui anticipe sur les choses, le choc est forcément amoindri car, ces mesures sont hautement sociales et humanitaires soulagent les plus démunis. Et je donc je félicite le Président Macky Sall qui dès le début a fait preuve d’ouverture en invitant toute l’opposition et la société civile à faire bloc autour de lui et lutter ensemble contre le Covid 19. Je le félicite aussi pour les importants résultats qui ont fini de faire le tour du monde et où l’on parle déjà d’exception sénégalaise en ce qui est la méthode de lutte contre la pandémie et les bons résultats engrangés. Je félicite et encourage aussi le corps médical pour son succès éclatant dans la prise en charge des malades.