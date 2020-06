Révélation sur Luc Nicolaï en prison…il est atteint de la maladie du

C’est une précision de l’inspecteur régional de l’administration pénitentiaire de Thiès sur la santé du promoteur de lutte Luc Nicolaï incarcéré à la prison de Thiès. Selon lui Luc Nicolaï ne fait pas une grève de la faim mais est simplement atteint de « claustrophobie ».

«Le promoteur vit sa détention dans la sérénité »

«IL EST admis à la chambre 1 qui est l’une des meilleures chambres de la maison d’arrêt et de correction de Thiès. On lui sert quotidiennement ses plats et tout ce qu’il souhaite. Et d’après les informations qui me sont parvenues, il n’est pas en grève de la faim ». Ces éclaircissements sont de l’inspecteur régional de l’administration pénitentiaire de Thiès. Il réagissait suite à la supposée grève de la faim entamée par le promoteur de lutte après qu’il a été transféré à la maison d’arrêt et de correction de Thiès. Selon Yankhoba Dembélé qui s’exprimait ce jeudi dans les ondes de la radio Rfm, Luc Nicolaï n’a jamais entamé une telle grève depuis qu’il est transféré à la Mac de Thiès.

«Il a la phobie d’être dans un lieu fermé…»

Ce qui se passe à l’entendre est que Luc Nicolaï a posé des exigences. « Il a fait savoir qu’il est claustrophobe. C’est-à-dire qu’il la phobie d’être dans un lieu fermé. En sus, il a demandé à ce que ses plats proviennent de chez lui et sollicite de recevoir des visites ». Cependant, l’inspecteur régional de l’administration pénitentiaire de Thiès a fait savoir que toutes ces exigences lui ont été refusées. Ce, compte tenu des mesures qui ont été prises par l’administration pénitentiaire pour lutter contre la maladie du coronavirus.