Révocation de Barthélémy Dias…Meissa Gningue pas d’accord

Le responsable politique de Diourbel s’inscris à porte-à-faux avec ceux qui disent que la loi a révoqué le Maire de Dakar Barthélémy Dias. Il explique son argumentaire en se basant sur le nouveau code électoral. Selon Meissa Gningue, dans le nouveau code électoral, dans ses articles L28, L29 le dernier alinéa a réglé le problème de l’inéligibilité du maire de Dakar.

»L’inéligibilité expire 5 ans après la fin de la peine prononcée ». Les faits se sont déroulés sous Wade et Bath a déjà purgé sa peine en faisant 6 mois en prison .

Le code électoral a été modifié lors du dialogue convoqué par président de la république Macky Sall à la veille des élections présidentielles. Et une partie de l’opposition était absente parce que obnubilée par départ de Macky. Cette modification était opérée dans le seul but de permettre à Khalifa(na bokk rek) et Karim de participer aux élections.

La loi est impersonnelle et de portée générale. Cette disposition à intégrer Khalifa Sall, à intégrer Karim Wade pourquoi pas Barth ?

Voilà les conséquences de la politique de la chaise vide. Au-delà de cet aspect purement juridique, nous devons convoquer la morale et l’éthique dans ce champ politique.

Comment peut-on défendre hier un ami sur un même cas et le repugner aujourd’hui parce que ne partageant plus la même vision ? Pour finir, le conseiller municipal de Diourbel réclame le rétablissement du maire de Dakar dans ses droits est un impératif ne serait-ce que pour le respect des lois et règlements de ce pays.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn