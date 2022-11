Revoilà Mamadou Diouf…Ce Prof venu des Etats Unis pour se mettre au service de Sonko

Professeur Mamadou Diouf souffre du même type de sonkocerkose que Alioune Tine

Ce pays semble très disposé à la farce de mauvais goût, parce que le complexe de certains de nos journalistes est tel que dès qu’ils apprennent que des esprits en fuite, pas très patriotes, et très versés sur la critique facile comme Mamadou Diouf sont au Sénégal, on s’empresse de leur tendre un micro. Je me suis toujours demandé quel est l’apport réel de ce professeur d’histoires, qui raconte autant d’histoires à dormir debout, pour ne pas dire autant de basses niaiseries ?

Tel un matou, Mamadou Diouf, survitaminé, s’est amusé à nous raconter que les législatives ont répondu au 3ème mandat du Président de la République. Rien que le propos dénote la déconnexion de cet homosenegalensis coupé de notre société et de nos réalités.

Les législatives avaient vocation à nous trouver des députés compétents à l’assemblée nationale. Des gens capables de remodeler notre République pour que ce pays aille plus loin dans les mesures et réformes correctives et sortent le Sénégal de l’ornière. A l’arrivée nous avons obtenu des monstres dévergondés qui montent sur les tables, arrachent des micros et prennent en otages les urnes destinées aux votes.

J’attendais de ce Professeur qu’il parle des législatives pour décrier ces charivaris à vite oublier. Au lieu de cela, Mamadou DIOUF s’est engouffré dans une parlotte digne d’un politicien de bas étage. A mon avis, rendre service à ce genre d’individu, modelé et façonné dans le sens d’une totale reconversion du quotidien au pays des hamburgers, c’est arrêter de leur rendre un micro et leur laisser le temps de l’imprégnation positive.

Mamadou Diouf est plus au fait des actualités américaines et de son Colombus Ohio d’adoption que des vérités de nos terroirs. Prendre le pouls de Dakar n’est pas suffisant pour comprendre les dynamiques qui se jouent à Ndoumbélane et s’aventurer à raconter autant de sottises parce qu’on est enseignant aux USA suffit à démontrer le manque de granularité fine quand ce type d’échappé ou d’évadé de chez l’oncle Sam hume l’air du pays de Kocc Barma.

Ces gens doivent apprendre à se taire et commencer à faire profil bas quand ils rejoignent nos contrées qu’ils ont abandonnées de leur propre gré après avoir profité de nos systèmes d’éducation sans jamais penser à donner grand-chose en retour. Dire aussi facilement de quoi 2024 sera fait en se plaçant sur l’autel de l’analyse politique est la preuve que ce professeur, à la rosace béante d’un sourire éberlué qu’il nous sert pour se rendre crédible, n’est en fait qu’un des personnages de la longue liste des intellectuels bornés dont Parle Albert.

Le Professeur Souleymane Bachir Diagne a lui aussi failli se jeter dans les interstices de la facilité qu’offrent nos journalistes au point de s’essayer à se mêler de la gestion des affaires de notre cité après avoir choisi de s’installer lui aussi aux USA. Il fait bien de dire qu’il est temps de décoloniser les imaginaires, sauf qu’il a dû se rendre contre violemment que notre peuple était en avance sur ces appels à la décrispation sur les questions d’identité.

Je trouve bien sûr Souleymane plus fin et mieux armé que le sieur Diouf pour se mêler de nos affaires, il n’empêche qu’il s’est pris les dents avec nos affaires d’État et de gestion de la cité. De manière plus globale, Jules n’a pas mis longtemps après son cri et son clap de fin contre la françafrique pour finalement accepter la présidence de la fondation Afrique France pour la démocratie.

On se demande parfois si les esprits aiguisés ne retombent pas en enfance ? Bref Bachir est bien plus saint dans la prudence et la mesure que ce Diouf qui saute à pieds joints dans des affaires auxquelles il ne comprend rien, chaque fois qu’il met les pieds à Ndoumbélane. J’ai compris au moins une chose c’est que bien des intellectuels ne supportent pas Macky SALL qui semble être pour eux la preuve qu’ils auraient peut-être pu eux aussi devenir Président.

Vivre et travailler comme cadre dans les sphères occidentales accroît leur complexe de supériorité hérité du colon et les met toujours en face du Lion qui nous ressemble un peu trop. Pour diriger ce pays il faut croire ces égos forts ont décidé qu’il faut une grosse part d’inconnu pour constituer un mythe et ainsi susciter de la tolérance.

Visiblement, Macky SALL ne pourra en bénéficier de Diouf « les histoires », son égo surdimensionné a déjà formaté son discours et l’ont obligé à choisir son camp au plus près des sonkocerkosés, comme ce pyromane pompier connu et reconnu d’Africa Gnakk Djom Center.

Pauvre Mamadou Diouf, si quelques sérères avenants pouvaient encore être convaincants, qu’ils disent gentiment à ce « Wound » : cool down your temper. Fi kekk la nenn doufi bondé

Pape SARR

Duc de Diapal