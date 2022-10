Alioune Tine : « Le troisième mandat va polluer le débat nationale »

La plateforme citoyenne « Jamm a Guen » a vu le jour. Elle a été mise en place par les membres de la société civile pour lutter contre le troisième mandat. Présent au lancement, Alioune Tine s’est dit gêner de revenir dix ans après pour dire non à un troisième mandat. « Je me sens très gêné aujourd’hui de revenir ici, parce que c’est totalement absurde dix, onze ans après de répéter les mêmes choses, de dire non au troisième mandat. On l’a fait ensemble. On a marché ensemble avec tous les gens qui se trouvent aujourd’hui dans le gouvernement. Ça me gêne de revenir ici, d’être avec les jeunes qui disaient, Wade dégage, qui vont dire encore Macky dégage », regrette le fondateur de Africajom Center.

« Ça (troisième mandat, Ndlr) va polluer le débat nationale qu’on va avoir en 2024. Et ce débat, il est extrêmement important au moment où le Sénégal se trouve à la porte de la prospérité. Ce débat est important parce que les enjeux géopolitiques que crées le gaz et le pétrole sont des enjeux extrêmement élevés, qui ne dépendent pas du Sénégal mais qui dépendent d’autres. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de calme », rajoute l’ancien dirigeant de la rencontre africaine des droit de l’homme (Raddho).

Donc, « La meilleure des choses pour lui et pour les sénégalais et pour l’Afrique, c’est de sortir par le haut. Sortir par le haut, c’est d’après lui, de regarder les sénégalais et de leur dire ici et maintenant, je ne vais pas être candidat. Parce qu’il y a plusieurs candidats au sein de son parti politique ou dans sa coalition qui peuvent valablement faire le travail », dit-il.