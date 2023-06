Revue de presse : La déclaration de Macky à Paris à la une

La dernière déclaration de Macky Sall aux allures d’une annonce de candidature à la présidentielle de 2024 est largement commentée par les quotidiens reçus jeudi à l’APS.

‘’Le président dévoile sa candidature devant ses militants à Paris’’ et prédit ‘’la victoire en 2024’’, selon Libération qui ajoute : ‘’le chef de l’Etat annonce une déclaration pour +bientôt+ et lance : +Nous allons faire face à ceux qui veulent détruire le Sénégal+’’.

‘’Macky Sall, candidat ou non à l’élection présidentielle !?, Ça se précise pour 2024…’’, affiche à la Une Le Soleil, soulignant que le président de la République, en déplacement à Paris, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, a ‘’été accueilli par une ferveur militante exceptionnelle’’.

Le journal souligne que ‘’devant la forte mobilisation de ses partisans décidés à redorer le blason de la coalition présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar, dans l’Hexagone, le Président Macky Sall a prononcé des propos qui pourraient faire penser à sa possible candidature en 2024’’.

Devant ses militants, il a déclaré : ‘’Ce que je peux vous promettre, c’est que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais’’.

‘’Soyez à l’écoute de mon message. Restez unis et mobilisés. De toute façon, je m’adresserai au pays dans pas longtemps. Nous aurons beaucoup à faire après cette déclaration pour aller vers la marche du progrès et vers la victoire de 2024. Soyez rassurés, tout comme la coalition Benno Bokk yaakaar’’, a lancé Macky Sall.

‘’Depuis 11 ans, nous avons travaillé ensemble, pour imprimer des changements majeurs et marcher vers le progrès et l’épanouissement de nos compatriotes. Ça, c’est ce qui me motive, contrairement à ceux qui veulent détruire le Sénégal. Nous ferons face et nous protègerons le Sénégal et restaurerons la paix’’, a-t-il promis

‘’Macky lâche un morceau à Paris’’, dit Bës Bi. ‘’Dans quelques jours, sauf nouvel agenda, le président de la République va s’adresser à la Nation sur sa candidature ou non en 2024. Mais déjà, à Paris hier, face à ses militants, il a annoncé la couleur. C’est presque une déclaration de candidature qui attend d’être formalisée’’, écrit le journal.

Pour L’Info, ‘’ Mack Sall est à un pas d’une 3e candidature’’. Après avoir souligné le 20 mars dernier à l’hebdomadaire français ‘’L’Express’’ que ‘’la question juridique du 3e mandat était déjà réglée, Macky Sall s’est ouvert un boulevard avec le dialogue national qui laisse au Conseil Constitutionnel le soin de valider ou non sa candidature en 2024’’, écrit la publication.

Macky Sall ‘’toujours dans le discours clair-obscur’’ appelle ses militants à ‘’se mobiliser et à travailler pour la victoire de 2024’’, dit Les Echos.

Vox Populi, estime que ‘’de Paris, Macky Sall ajoute à la confusion’’. ‘’Le président évite le +je+ de clarification surfant plus sur le +nous+ de diversion’’, selon le quotiien.

Pour WalfQuotidien, ‘’Macky Sall sera candidat à sa propre succession en 2024. Il a fait l’annonce, hier, à la résidence de l’ambassadeur du Sénégal, à Paris, au cours d’une audience accordée à ses militants’’.

Selon L’As, ‘’Macky Sall jette le masque’’. ‘’En déplacement à Paris, Macky Sall a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle devant ses militants venus en masse pour communier avec lui. Cette déclaration du président de la République intervient dans un contexte où l’on annonce que les participants au dialogue national ont validé la candidature de Karim Wade et Khalifa Sall à la prochaine élection présidentielle’’, indique le journal.

