Revue de presse : La grande mobilisation de Yewwi à la une

La forte mobilisation de l’opposition Yewwi askanwi et le nouveau programme économique et financier entre le Sénégal et le FMI sont au menu des quotidiens reçus, mercredi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

L’Info ouvre sur cette ‘’grosse mobilisation aux Parcelles Assainies’’ et souligne que ‘’Yewwi étale sa force de frappe’’. ‘’Devant un parterre de militants qui ont battu le rappel des troupes, les leaders de Yewwi askan wi ont adressé, hier, un signal fort au régime du président Macky Sall en perspective de la présidentielle de février 2024’’, écrit le journal.

Selon le quotidien Bës Bi, ‘’les partisans de la coalition Yewwi askan wi ont massivement répondu à l’appel de leurs responsables. Par millier, ils se sont déplacés au terrain Acapes des Parcelles pour lancer l’épisode 1 des 3 manifestations annoncées les 14, 15 et mars’’.

‘’De Khalifa Sall à Ousmane Sonko en passant par Habib Sy, Moussa Tine, Barthélémy Dias, Ahmed Aidara, Moustapha Guirassy, Mamadou Lamine Dianté, Maimouna Bousso, Aida Mbodj, Cheikh Tidiane Youm… tous ont enfilé une tenue de combat dans le discours pour dire +non à une 3e candidature de Macky Sall, à l’instrumentalisation de la justice, aux arrestations arbitraires…+’’, écrit le journal.

La coalition YAW a prévu d’organiser respectivement un meeting, mardi, aux Parcelles à Dakar et des marches pacifiques, mercredi et jeudi, sur l’ensemble du territoire national. Les opposants veulent dénoncer, entre autres, ‘’les arrestations et détentions arbitraires, l’instrumentalisation de la justice’’.

‘’Yewwi askan wi en démonstration de force’’, dit Sud Quotidien qui note que la coalition de l’opposition ‘’a réussi le pari de la mobilisation.

‘’Tour à tour, les responsables de l’opposition ont appelé les militants à la résistance pour faire face au président Macky Sall, l’empêcher de +forcer+ une 3e candidature et s’inscrire massivement sur les listes électorales’’.

Selon Sud, ces leaders leur ont également demandé ‘’de venir massivement, jeudi, au tribunal de Dakar, soutenir le leader de Pastef, Ousmane Sonko lors de son procès, pour diffamation, l’opposant au ministre du tourisme Mame Mbaye Niang’’.

EnQuête souligne que ‘’Yewwi askan wi a mobilisé hier et se dit prête à faire barrage autour du leader de Pastef’’.

‘’Yewwi montre sa force de frappe’’, titre WalfQuotidien.

‘’Yewwi a donné un signal fort au régime avec à sa tête le président Macky Sall. Les parcelles Assainies ont, en effet, brillé aux couleurs verte et blanche de Yewwi Askan Wi et au vert jaune rouge du Sénégal’’, rapporte la publication.

Parlant de ce ‘’giga meeting’’, Le Quotidien affiche à la Une : ‘’YAW, c’est des foules’’. ‘’Yewwi réussit le pari de la +giga+ mobilisation !’’, s’exclame Le Témoin.

Le quotidien Source A présente Ousmane Sonko en ‘’giga chef de l’opposition’’ non sans faire état de la présence de Aminata Touré au rassemblement de Yewwi askani wi.

L’ancienne Première ministre, devenue opposante au chef de l’Etat, était ‘’l’invitée surprise’’ de ce giga meeting, estime Libération.

Le Soleil met en exergue le nouveau programme économique et financier entre le Sénégal et le FMI.

L’Etat du Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) vont entamer des négociations en avril prochain, dans le but d’élaborer un nouveau ‘’programme économique et financier’’ commun.

‘’Les négociations en vue d’un nouveau programme soutenu par le FMI commenceront en marge des réunions de printemps du [Fonds monétaire international], qui vont démarrer mi-avril et se poursuivront à Dakar à la fin du mois d’avril’’, a annoncé Edward Gemayel, chef d’une mission du FMI au Sénégal, lors d’une conférence de presse.

L’As fait état de ‘’bonnes perspectives économiques pour le Sénégal en 2023’’ et souligne que ‘’le FMI annonce un taux de croissance de 8%’’.

Avec APS