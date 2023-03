Une tiktokeuse avoue avoir couché avec son chien

‘Mimi’ est le nom de cette tiktokeuse qui a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec son chien

Le monde des réseaux sociaux est si vaste qu’en raison de tout ce qu’il englobe, il est difficile d’être surpris par une quelconque histoire qui émerge de cet environnement. Cependant, il existe de nombreux utilisateurs (considérés comme des influenceurs après un certain nombre de followers) qui surprennent leur public, et ceux qui ne le sont pas, lorsqu’ils font une sorte de déclaration qui est, d’une certaine manière, morbide ou sensationnelle.

Avec l’avènement de TikTok, beaucoup de choses ont changé, mais la personnalité des gens ou leurs exploits continuent d’être au centre de l’attention lorsque des aveux quelque peu anormaux se produisent. Le dernier qui a émergé du réseau social chinois a été réalisé par une tiktokeuse espagnole. @soymimii_gtf est le nom de cette utilisatrice qui compte plus de 170 000 followers sur son compte, qui a déjà dépassé le million de « likes » avec ses publications.

Mimi avoue avoir reçu le s*xe oral de son chien

Lors d’une conversation avec ses partisans, qu’elle invitait à lui poser des questions sur n’importe quel sujet, l’un d’eux a demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des animaux. Sa réponse, la vérité est qu’elle ne peut pas laisser beaucoup de gens indifférents car après avoir dit non, dans la même réponse, elle dit oui. « La vérité est que je ne suis pas si folle « , commence-t-elle dans sa réponse, cependant elle commence à se souvenir et se souvient d’une vidéo, « mais la vérité est que j’ai une vidéo avec mon chien dans laquelle il me suce ( elle le dit en souriant) donc oui, mais rien de plus », terminant ainsi sa réponse.

Cette fille avait déjà eu divers moments de certaines visualisations sur les réseaux sociaux puisqu’en 2020 elle est apparue dans une série de vidéos du youtuber ‘MostopapiTV’ intitulée ‘Habits’, qui ressemblait à une clinique sexuelle. À la suite de cette série, Mimi a avoué avoir couché avec un joueur noir du FC Barcelone.

Concernant les relations sexuelles avec des animaux ou la bestialité, dans la loi sur les relations sexuelles avec des animaux, jusqu’à présent considérées comme une infraction pénale, elle a cessé de l’être avec la réforme du Code pénal sur la maltraitance des animaux approuvée au Congrès le 9 février, pour autant qu’elle ne blesse pas l’animal.

Source RDJ