Un homme condamné à 400 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis

Condamné à 400 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis, un homme est libéré 34 ans plus tard

Le 19 juin 1988, un couple avait été victime d’un vol à main armée à Fort Lauderdale, en Floride (Etats-Unis).

Les deux braqueurs avaient pris la fuite au volant de leur voiture.

Quatre mois plus tard, un homme nommé Sidney Holmes, alors âgé de 23 ans, avait été interpellé

Un témoin avait reconnu l’homme comme étant le chauffeur ayant conduit les deux malfaiteurs qui ont volé le couple. Sidney Holmes avait été condamné à 400 ans de prison.

Après 34 ans passés derrière les barreaux, l’homme âgé aujourd’hui de 57 ans a été libéré le 13 mars de la prison du comté de Broward, en Floride.

La persistance de Holmes à clamer son innocence a conduit à lancer une enquête en révision de son procès. Les investigations ont révélé qu’il avait un alibi le jour des faits et que le témoin l’avait mal identifié.

A sortie de prison, le trentenaire a retrouvé sa famille.

« Je loue Dieu et je remercie tous ceux qui ont été si bons pour rendre cette journée possible », a déclaré Mary Holmes, mère de Dieu.

« C’est fini. Un très, très long retard », a déclaré sœur Nicole Mitchell.

« Nous avons perdu beaucoup d’êtres chers pendant son incarcération. Son père, ses grands-parents », a déclaré sa tante Jacqueline Dixon.

