Revue de presse : La visite de Diomaye en Gambie à la une

Les quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise s’intéressent principalement à la visite de travail effectué samedi par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en Gambie où il a convenu avec son homologue gambien, Adama Barrow, de “faire progresser” et ”renforcer les relations bilatérales” entre les deux Etats.

‘’Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était l’hôte de son homologue Adama Barrow de la République de Gambie, samedi dernier, pour sa deuxième sortie hors du territoire. Lors de ce déplacement, les deux chefs d’Etat ont convenu, entre autres, de la tenue de la prochaine session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien à Dakar, tout en s’engageant à faire progresser les relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de défense et sécurité et de gestion des forêts et de la faune sauvage’’, rapporte Sud Quotidien. ‘’Diomaye et Barrow balisent le terrain’’, titre le journal.

Gambie-Sénégal, ‘’une coopération qui se renforce’’, note le Soleil. Le quotidien national souligne que ‘’lors de cette visite du chef de l’Etat sénégalais en Gambie, les présidents Adama Barrow et Bassirou Diomaye Faye se sont engagés à travailler ensemble pour faire progresser les relations bilatérales entre leurs deux Etats et à fortifier les différents accords’’.

“Les notes de Banjul”, titre pour sa part Le Quotidien, indiquant que Bassirou Diomaye Faye et son homologue, Adama Barrow, ont convenu de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

‘’Dans ce cadre, le Conseil présidentiel établi va être maintenu et les consultations entre les autorités des deux gouvernements pour mettre en œuvre et les accords signés en matière de sécurité, défense, gestion des forêts, vont être intensifiés ’’, écrit le journal.

A propos de ce renforcement des relations entre la Gambie et le Sénégal, ‘’Faye et Barrow veulent être +mbourou ak soow+ !’’, note Bès Bi, relevant que cette ‘’première visite en terre gambienne a été marquée par une implacable volonté de raffermissement des liens entre Dakar et Banjul’’.

‘’BDF s’engage à faire plus que Macky’’ pour raffermir les relations de coopération multiforme entre le Sénégal et la Gambie, indique l’Info. ‘’De la même manière, Adama Barrow s’est dit heureux de pouvoir travailler avec son homologue sénégalais et a manifesté toute sa disponibilité à sauvegarder cet héritage qui fait l’unité entre les deux pays’’, souligne le journal.

‘’Banjul porte Diomaye en triomphe’’, affiche pour sa part le quotidien l’As.

‘’La Gambie et le Sénégal font un et tout nous lie’’, indique EnQuête, soulignant que ‘’cette visite marque le début d’une ère renouvelée de coopération et de collaboration entre les deux nations voisines’’.

Source : APS