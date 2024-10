Revue de presse : Le soutien du FMI au gouvernement à la Une des journaux

Le soutien du Fonds monétaire international (FMI) au gouvernement du Sénégal en faveur ”d’une gouvernance forte et d’une transparence budgétaire” et le retrait de l’ancien président Macky Sall de ses fonctions d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P) pour se consacrer aux prochaines élections législatives comme tête de liste de sa coalition sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’Le FMI en phase avec les autorités sénégalaises’’, titre Sud Quotidien.’’Réagissant à la décision des nouvelles autorités sénégalaises de privilégier la sincérité et la transparence budgétaire, à la suite de l’inspection générale des finances révélant que le régime sortant du président Macky Sall avait manipulé les chiffres, le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué en prendre acte tout en s’engageant à évaluer l’impact en collaboration avec le nouveau gouvernement.

‘’Le FMI se félicite de l’audit général des finances publiques au Sénégal’’, met en Une Vox Populi, saluant l’engagement des autorités sénégalaises pour la transparence budgétaire’’.

Audit des finances publiques : Approbation et promesse de soutien du FMI’’, affiche en Une Le Soleil. ‘’Le Sénégal peut compter sur le Fonds monétaire internationale (FMI) dans son ambition de redressement économique et financier et de promotion de la gouvernance transparente’’, écrit le journal.

Le quotidien national rapporte qu’à travers son compte twitter ou elle a posté une vidéo, la porte-parole de l’institution de Bretton Woods, Julie Kozack, déclare que le FMI salue l’audit des finances publiques du Sénégal et son accompagnement en faveur d’une gouvernance forte et d’une transparence budgétaire’’, note le quotidien national.

En politique les quotidiens mettent en exergue le retrait de l’ancien président Macky Sall de ses fonctions d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P)/

Candidat pour les élections législatives de novembre 2024 au Sénégal l’ancien président de la République (2012-2024) justifie ce retrait par le besoin d’éviter tout conflit d’intérêt et de se consacrer pleinement à ses responsabilités politiques nationales, écrite Les Echos en titrant :’’ Macky Sall se met en retrait pour faire face à Sonko’’.

‘’Macky Sall rend les 4P’’, pour battre campagne aux élections législatives du 17 novembre, indique Source A. ‘’Macky démissionne pour venir battre campagne’’, note La Tribune. ‘’Macky se retrousse les manches’’, titre de son coté Bès Bi.

Enquête souligne que le duel (Sonko-Macky) aura finalement lieu. ‘’Après le combat par procuration à la présidentielle de 2024, Macky Sall et Ousmane Sonko pourraient enfin en découdre sans intermédiaire. Un combat qui s’annonce rude et sans merci’’, écrit le journal.

‘’Macky se met en retrait des 4 P : Sale temps pour le pouvoir’’, titre Le Quotidien. Il va diriger la liste de sa coalition. Pourquoi l’ancien président souhait revenir-t-il revenir dans l’arène politique, 8 mois seulement après son départ’’, s’interroge le journal.

Source : APS