Revue de presse : Les journaux commentent l’accident d’avion à l’AIBD

La sortie de piste d’un avion de Transair affrété par Air Sénégal à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et les directives du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, pours préserver les ressources halieutiques sont largement commentées par les quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le vol HC301 d’Air Sénégal opéré par Transair a fait une sortie de piste au décollage de l’aéroport AIBD suite à une accélération arrêt, le jeudi 09 mai 2024 à 01h14.

Ce vol, à destination de Bamako, avait à son bord 85 personnes dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel navigant cabine.

‘’Le Sénégal frôle la catastrophe’’, affiche L’Info. ‘Le journal souligne que ’’ le Boeing 737-300 de Transair, effectuant le vol HC 300 d’Air Sénégal, à destination de Bamako au Mali, a fait une sortie de piste, l’un des moteurs en flamme’’.

‘’Sur les 78 passagers à bord, 11 sont blessés dont 4 grièvement, parmi ces derniers, un des pilotes”, précise la publication, ajoutant que’’ l’AIBD a par la suite été fermé pendant plusieurs heures, avec des vols retardés et d’autres déroutés sur Banjul et Bissau’’.

‘’Un comité de crise a été mise en branle et le Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident’’, annonce la publication.

‘’ Le pire frôlé à l’AIBD’’, titre le Soleil, qui rapporte que ‘’la sortie de piste d’un avion de la compagnie Transair a fait hier, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, 11 blessés dont 4 graves’’.

Le trafic de l’AIBD ‘’bloqué pendant des heures, a repris’’, selon le quotidien national.

‘’Grosse panique à l’AIBD, un drame humain évité de peu’’, affiche pour sa part Les Echos. ‘’Plus de peur que de mal hier à l’AIBD. L’aéronef de type B737/300 affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie Transair, s’est immobilisé en dehors du seuil 19 de la piste’’, note le journal.

Le journal explique qu’”une panne hydraulique serait à l’origine de l’incident”.

‘’Le bureau d’enquête et d’analyse (BEA) chargé d’enquêter pour déterminer les causes de l’accident. Et tous les blessés sortis, seul le copilote est encore à l’hôpital à cause d’une fracture’’, signale le journal.

‘’Le vol HC 301, affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie Transair, s’est immobilisé en dehors du seuil de 19 de la piste. L’incident, qui s’est produit hier vers 1 h du matin, a fait 11 blessés dont 4 graves, parmi lesquels le pilote”, mentionne le journal.

‘’Nuit de panique à l’AIBD : 1O blessés dans l’accident d’un Boeing 737’’, titre Vox Populi, qui indique que l’appareil, un Boeing 737- 300 immatriculé, a été ‘’acquis en 1994 par la compagnie nationale roumaine Tarom, (…) et âgé de 30 ans’’.

Sortie de piste d’un avion de Transair loué par Air sénégal ‘’Grosse frayeur à l’AIBD’’, selon Libération.

Bes Bi souligne que ”ce jeudi vers les coups d’une heure du matin, c’était la panique à l’aéroport Blaise Diagne de Diass”.

‘’Un appareil de la compagnie Transair a pris feu lors de son décollage. (…) L’aéroport qui était a cependant été rouvert’’, écrit la publication.

‘’Panique à bord !’’, s’exclame à sa Une le journal.

Source A est revenu sur ‘’le film d’un cauchemar’’. ‘’Après une première tentative infructueuse, l’avion a raté son deuxième décollage, s’élevant de juste quelques millimètres avant de faire une sortie de piste’’, explique le journal.

La publication ajoute que le choix de l’avion de Transair se justifie’’ parce que l’avion d’Air Sénégal, qui devait effectuer le vol a eu un retard que le Boeing de Transair a été affrété à la dernière minute”.

‘’Transair le pompier de service, a effectué l’essentiel des vols d’Air Sénégal ces 4 derniers mois dans la sous-région’’, signale la publication.

WalfQuotidien met en exergue ‘’ les raisons de l’accident’’. ‘’Une panne hydraulique lors de la phase d’accélération, serait à l’origine de l’accident’’, selon Walf.

Les quotidiens s’intéressent également aux mesures prises mercredi dernier en Conseil des ministres par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour préserver les ressources halieutiques et relancer la pêche artisanale.

‘’A l’occasion du dernier Conseil des ministres qui s’est tenu avant-hier le président de la République a demandé à son gouvernement de travailler sur la révision du Code de la pêche maritime afin de garantir la transparence et la survie du secteur de fortement sinistré. Il a aussi réclamé l’audit du pavillon sénégalais et l’évaluation des accords de pêche dans le but de préserver les ressources halieutiques, rapporte EnQuête.

‘’Diomaye audite tout’’, titre le journal.

‘’Diomaye prend le +poisson+ par la tête’’, affiche de son côté L’As. Le journal mentionne que le chef de l’Etat a appelé avant-hier en Conseil des ministres, à la révision du Code de la pêche maritime et à sn application rigoureuse.

‘’Le président de la République a en outre demandé l’audit du pavillon sénégalais et l’évaluation des accords et licences de pêche’’, note l’As.

Sauvegarde des ressources halieutiques et pêcheries artisanales ‘’L’Etat force le passage’’, titre Sud Quotidien.

‘’Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye est déterminé à assurer la transparence dans la gestion des ressources halieutiques au Sénégal. Après la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, une vielle revendication des acteurs de la pêche, il a donné des directives fermes à son gouvernement. Il s’agit entre autres de la révision du Code de la pêche maritime et de son application rigoureuse, de l’audit du pavillon sénégalais et de l’évaluation des accords et licences de pêche’’, écrit la publication.

Source : APS