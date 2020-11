Revue de presse de la RTS du 20 novembre 2020 avec Sarah Louyah

Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, c’est Sarah Louyah sur le plateau qui commence la revue de presse de ce vendredi 20 novembre 2020 par l’installation du président du CESE, Idrissa Seck. Il y a le lancement immobilier de 67 villas et 5 tours de 30 étages par le président de la République à Diamniadio, l’affaire Bara Gaye au PDS et la maladie mystérieuse qui atteint les pêcheurs et qui font aussi l’actu…