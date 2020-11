USA : Jeff Bezos gagne un million de FCFA par seconde

En moins de 10 secondes de travail, le milliardaire américain Jeff Bezos gagne le salaire annuel de ses employés. Le fondateur d’Amazon perçoit un salaire de 3.182 dollars, soit plus d’un million de F CFA par seconde.

Jeff Bezos doit cette fortune à l’explosion des cours de l’action d’Amazon et aux excellents résultats trimestriels de l’entreprise. Le salaire atypique du CEO d’Amazon a été découvert grâce à une nouvelle règle américaine qui oblige les sociétés cotées à divulguer la différence entre les salaires des cadres supérieurs et ceux des employés moyens.

Ce calcul est basé sur la médiane qui est située entre les 50 % des employés des mieux payés et les 50 % les moins bien payés. Chez Amazone en 2017, la médiane s’élevait à 28.446 dollars (plus de 15 millions de F CFA). Selon les informations transmises à la Commission US Securities and Exchange, le salaire de Jeff Bezos fait 56 fois la médiane de son entreprise. En 2017, il a perçu un peu plus de 1,6 millions de dollars (plus de 886 millions de F CFA).

Toutefois, selon les calculs de CNN Money, si Bezos pèse plus de 200 milliards de dollars aujourd’hui, cela est dû aux 80 millions d’actions Amazon qu’il détient. En 2017, il a perçu un peu plus de 1,6 millions de dollars (plus de 886 millions de F CFA). Donc, en une seconde, Jeff Bezos perçoit 3.182 dollars, soit plus d’un million de F CFA.

Il faut exactement 8,93 secondes à Bezos pour gagner ce que son employé médian gagne par an. À en croire The Atlantic, le patron d’Amazone doit dépenser 28 millions de dollars par jour, s’il ne veut pas être étouffé par sa richesse.