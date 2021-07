Bignona…REWMI plaide pour la promotion de l’emploi des filles

Lutter contre la déperdition scolaire notamment chez les filles est le combat engagé par la population du village de Tobor /Kagnarou. Voilà pourquoi elles en ont fait un thème lors de l’édition 2021 de leur congrès.

Le parrain de l’événement, Sana Djiba, coordonnateur départemental du REWMI dans le département de Bignona s’inscrit dans cette orientation prise par les habitants de Tobor.

Pour Sana Djiiba, aucune stratégie n’est de trop pour encourager les filles à se maintenir à l’école et à réussir. Mais en plus de la sensibilisation notamment par la remise des prix comme l’ont fait les habitants de Tobor/ kagnarou, il faut faire la promotion de l’emploi des filles. Pour lui, c’est un moyen indispensable pour pousser les autres à comprendre et à être rassuré qu’elles peuvent réussir et gagner leur vie si elles travaillent bien à l’école.

L.BADIANE pour xibaaru.sn