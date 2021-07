Fédé de foot : la ligue de Kaolack soutient la candidature de…

La ligue régionale de football de Kaolack a décidé « à l’unanimité » de soutenir la candidature de Me Augustin Senghor pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football, en accord avec le consensus prôné à ce sujet autour du prochain mandat fédéral, a-t-on appris de son chargé de la communication, Mamadou Moustapha Ndiaye.

La ligue régionale de Kaolack, dont les membres se disent « soucieux de la stabilité et de l’unité directionnelle de notre football à quelques encablures des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et de l’organisation de la CAN 202 », a décidé de « soutenir la candidature de Me Senghor à la présidence de la fédération sénégalaise de football (FSF) », a-t-il déclaré.

Mamadou Moustapha Ndiaye, par ailleurs vice-président de la ligue de Kaolack, s'entretenait avec des journalistes, mardi, en marge d'une visite de Me Senghor à Kaolack, où le président sortant était venu présenter aux clubs et groupements associés, le bilan de la FSF pour 2017-2021