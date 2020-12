Rififi au Palais…le cabinet du président « en feu »

Le chef de de cabinet du président de la République attaque le directeur de cabinet du président de la République. Du jamais vu dans une république. Les deux plus proches collaborateurs du président qui se crêpent le chignon. Mame Mbaye Niang, dans l’émission matinale de la RFM, défie le Mahmout Saleh en lui demandant de présenter ses diplômes. Il le suspecte de ne pas avoir le niveau pour être Dircab du président. Une très belle bataille en perspective.

Palais de la République : Guerre ouverte entre les deux proches collaborateurs du Chef de l’Etat

« C’est au moment du partage du butin que les brigands se querellent toujours ». Voilà une vieille loi dans le Far-West et qui demeure d’actualité sous nos jours. Entre les proches collaborateurs du Chef de l’Etat Macky Sall, son enfin (!) directeur de cabinet Mahmout Saleh, et Mame Mbaye Niang son chef de cabinet, les relations ne sont plus comme « thiéré ak soow » (couscous et lait ». Entre les deux, c’est désormais la guerre déclarée. Curieux destin.

Voilà deux hommes politiques présentés à une certaine période comme deux grands complices. Pendant que Mahmout Saleh, fidèle à son passé politique de Trotkyste agissait dans l’ombre, son complice de l’heure Mame Mbaye Niang se chargeait d’attaquer, quant à lui, en homme non-masqué, tous ceux qui pouvaient se dresser à leur chemin. Mahmout Sall dans l’ombre, Mame Mbaye Niang à visage découvert, se sont donnés la main pour descendre en flammes Aminata Touré l’ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que les ex-ministres Amadou Ba, Mouhamed Makhtar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm, en même temps Mohammad Boune Abdallah Dionne, ancien Premier ministre et secrétaire général de la Présidence de la République.

Leur but atteint, les deux hommes étalent au grand jour leurs désaccords. Visiblement, après avoir obéi aux désirs du « grand chef » et s’être soumis à tous ses ordres, Mame Mbaye Niang s’en prend à Mahmout Saleh confortablement nommé directeur de cabinet du Président de la République Macky Sall, pendant que lui ne bénéficie d’aucune promotion et reste toujours assis « Chef de cabinet » de ce dernier. Un poste, tout sauf à la dimension de Mame Mbaye Niang. Lui est un jeune loup aux dents longues, qui aurait espéré mieux au moment du partage du gâteau que de se retrouver confiné Chef de cabinet du Président de la République.

Chef de cabinet, poste trop petit pour Mame Mbaye Niang

Un poste qui, au fond, n’est qu’honorifique. Un affront pour Mame Mbaye Niang qui vise plus long et qui se sent floué par Mahmout Saleh. Jamais, il ne se serait attendu à ne pas être récompensé de ses efforts, alors que le plus gros travail contre tous ceux qui se dressaient à leur chemin, Aminata Touré et les autres, c’est lui qui l’avait réalisé.

Mame Mbaye Niang avait été vraiment au four en attaquant frontalement Mimi Touré, Mohammad Boune Abdallah Dionne, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mouhamed Makhtar Cissé, Oumar Youm, à chaque fois qu’il était de besoin, dans la funeste entreprise de les accuser de tous les péchés d’Israël, d’être des personnes qui manigancent et qui visent le fauteuil du Président de la République.

Mame Mbaye Niang, visiblement déçu au moment du partage du « butin », s’en prend à Mahmout Saleh comme trahi. Il n’hésite à l’attaquer frontalement. C’est le rififi au Palais de la République. Jamais, dans l’histoire du Sénégal, on n’avait assisté à une telle querelle publique entre deux proches collaborateurs du Chef de l’Etat. Les deux hommes se crêpent les chignons au point tel que Mame Mbaye Niang doute des diplômes universitaires de l’actuel directeur de cabinet du Chef de l’Etat qui bénéficie de la part du lion après leur réussite du complot ourdi contre Mimi Touré et les autres.

La rédaction de Xibaaru